Las especificaciones del Samsung Galaxy S23 Ultra al completo han sido reveladas a través de un listado oficial

A menudo, gracias a agencias de certificación como la compañía china TENAA,

conocemos detalles casi oficiales de los teléfonos mucho antes de su lanzamiento, y eso es lo que ha pasado con el Samsung Galaxy S23 Ultra.

Descubierto por MyFixGuide, un listado de TENAA, que se supone que tiene que estar basado en información oficial proporcionada por Samsung, ha revelado casi por completo las especificaciones del Samsung Galaxy S23 Ultra.

Entre ellas, se incluye una pantalla de 6,8 pulgadas con resolución 1440x3088, un almacenamiento de 256GB, 512GB o 1TB, una opción de 8GB y otra de 12GB de RAM, y una batería de 4.855mAh, que es la capacidad mínima, aunque es probable que el teléfono se anuncie con una capacidad típica de 5.000mAh.

No se menciona el nombre del chip, pero en el listado pone que funcionará a 3,36GHz, lo que coincide con la versión overclockeada del Snapdragon 8 Gen 2 que se ha rumoreado para la gama Galaxy S23.

Respecto a las cámaras, según el listado el móvil contará con una principal de 108MP, acompañada de dos cámaras de 12MP y una cuarta de 2MP. Por delante, encontraríamos un sensor de 12MP. Una de las cámaras traseras, probablemente una de las de 12MP, se dice que será un teleobjetivo que ofrecerá zoom óptico 10x, que la verdad, es lo que esperábamos. Ahora bien, este conjunto de cámaras no termina de parecernos que esté bien.

Para empezar, parece muy improbable que Samsung equipe uno de sus móviles de gama tan alta con un sensor de unos mediocres 2MP, por lo que es posible que se trate de un error de transcripción y que en realidad quisieran poner 200MP, ya que ese sensor se ha rumoreado muchas veces para el próximo teléfono.

Pero claro, si ese fuera el caso, también nos extrañaría que hubiera también una cámara de 108MP. Por otro lado, la cámara frontal de 12MP, que es lo que aparece en el listado, supondría un recorte muy significativo respecto al Samsung Galaxy S22 Ultra, que tiene una de 40MP.

En conclusión, aunque esta fuente es fiable, no nos queda otra que poner en duda la configuración de cámaras que sugiere, y es inevitable que esto también quite credibilidad al resto de las especificaciones listadas, por muy lógicas que parezcan.

Sea como sea, el listado también menciona unas dimensiones de 163,4x78,1x8,9mm, un peso de 233g y, por supuesto, compatibilidad con 5G. Dado que es probable que la gama Samsung Galaxy S23 se lance a principios de 2023, no nos queda demasiado para saber cómo de precisas son las especificaciones sugeridas por esta gran filtración.

Si estas especificaciones son precisas, ¿cómo queda el Galaxy S23 Ultra en comparación con el Galaxy S22 Ultra?

Si todas estas especificaciones estuvieran en lo cierto, la verdad es que parece que tampoco veremos grandes mejoras en el próximo Samsung Galaxy S23 Ultra en comparación con su predecesor, el S22 Ultra.

El tamaño y la resolución de la pantalla son los mismos, las dimensiones y el peso son muy similares (lo que sugiere que el diseño también lo será), y es probable que la capacidad típica de la batería sea la misma. Las cantidades de almacenamiento y RAM también son similares, aunque puedes comprar el S22 Ultra con 128GB de almacenamiento, cantidad que no aparece especificada aquí.

Las diferencias más notables las encontramos en el chip y en las cámaras. En el primero de estos aspectos es normal que veamos una actualización, ya que es una mejora generacional, y significa que el Samsung Galaxy S23 Ultra será más potente que su predecesor.

Y en el caso de las cámaras, tal y como hemos comentado antes, la pura verdad es que dudamos mucho la veracidad de los detalles dados por esta filtración. Como referencia, el Samsung Galaxy S22 Ultra tiene un sensor principal de 108MP, un ultra gran angular de 12MP, un teleobjetivo de 10MP (que ofrece zoom óptico 3x) y un teleobjetivo de 10MP que ofrece zoom óptico 10x.

Lo cierto es que, como mínimo, esperaríamos los mismos tipos de lentes y niveles de zoom en el Samsung Galaxy S23 Ultra que en su predecesor, pero es posible que los megapíxeles de algunas cámaras cambien: la mejora más notable sería un sensor primario de 200MP, que es una actualización que podría ayudar al Galaxy S23 Ultra a asegurar su lugar entre los teléfonos con mejores cámaras del mercado.