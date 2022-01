Los iPhones más antiguos tienen una función que no tiene tu iPhone 13

An iPhone 13 Pro

Estamos acostumbrados a que los nuevos modelos de smartphones vengan con más funciones, y es muy poco común que las quiten. Pues eso es lo que ha pasado con el iPhone 13.

La función en cuestión es Cancelación de Ruido, que permitía en el iPhone 12 y anteriores reducir el ruido ambiental en las llamadas cuando te ponías el móvil en la oreja.

En la gama del iPhone 13 esa función no existe, y aunque muchos asumieron que era un bug, se podría decir que es, de hecho, un fallo de diseño.

Un lector de 9to5Mac se puso en contacto con la página para decirles que Apple afirmó en su cuenta de soporte de Twitter que 'Cancelación de Ruido no está disponible en los modelos de iPhone 13, y es por eso por lo que no ves la opción en Ajustes'.

Cuando el lector le pidió a Apple que aclarara si el iPhone 13 no soporta la Cancelación de Ruido, la respuesta fue 'Correcto, no es compatible'.

Adjunta se encuentra una captura de la conversación, y parece verídica, aunque hasta que Apple no haga un anuncio oficial sobre ello, sigue habiendo la probabilidad de que sea falso. Hemos contactado con Apple, e incluiremos cualquier comentario cuando tengamos una respuesta.

Aun así, no pinta bien la cancelación de ruido en el iPhone 13, y nos parece una pena, además de raro. Es una función que ayuda a cualquiera, y ha probado ser esencial para los usuarios con pérdida auditiva.

El iPhone 12 tiene Cancelación de Ruido, ¿por qué el iPhone 13 no? (Image credit: Future)

Opinión: Apple, incorpora de nuevo la cancelación de ruido o explica por qué no la has puesto

Complicar la vida a la gente con problemas de accesibilidad no parece algo bueno para una compañía, así que la situación es extraña y una que, como mínimo, debería recibir una explicación por parte de Apple.

¿De verdad que no tenemos Cancelación de Ruido? Hay esperanzas de que sea un error y que vuelva en una actualización de software, o tal vez se haya convertido en un estándar y no se pueda desactivar (tampoco es lo ideal, pero es mejor que no tenerla).

Si realmente la han quitado, ¿por qué lo han hecho? La razón más obvia sería que tal vez no se usaba mucho, pero los que sí lo hacían realmente lo necesitaban, y estando tan escondido en el menú de accesibilidad, es probable que otros hubieran podido hacer uso de ello si hubieran sabido que estaba ahí.

Un poco de luz sobre el tema no vendría mal, pero si lo han quitado de verdad, Apple debería reconsiderarlo.