Los Garmin Forerunner 265 y 965 han sido anunciados, y traen nuevas pantallas AMOLED

Garmin presentó el 2 de marzo los Garmin Forerunner 965 y 265. Ambos modelos incorporan una pantalla táctil AMOLED actualizada a todo color y un botón de inicio / parada rediseñado en la parte superior derecha.

La mayoría de los mejores relojes Garmin cuentan con una pantalla de memoria en píxeles, o MIP, en lugar de la pantalla AMOLED lisa común en otros smartwatches. Tanto el Samsung Galaxy Watch 5 como el Apple Watch Series 8 utilizan pantallas AMOLED, y esta actualización pone a la serie Forerunner en línea con algunos de los otros mejores relojes para correr y los mejores smartwatches (opens in new tab) en las tiendas en este momento.

El Garmin Forerunner 965 también es ligeramente más grande que su predecesor, el Garmin Forerunner 955, con una carcasa de 47mm y una pantalla de 454 x 454 px que mide 1,4 pulgadas, en lugar de la pantalla de 1,3 pulgadas utilizada por su predecesor. El mayor tamaño del 965 también implica un rediseño de la caja del reloj y del bisel de titanio, y ese botón de inicio-parada en la parte superior derecha es ahora más grande, apropiadamente etiquetado como "correr". Después de todo, es lo que utilizarás para iniciar tus carreras.

El Forerunner 965 ofrece hasta 31 horas de autonomía en modo GPS y hasta 23 días en modo smartwatch. Además de los colores estándar negro y blanco, también incluye una opción muy atractiva en 'amp yellow'.

(Image credit: Garmin)

El Garmin Forerunner 265 también incluye el botón de "correr" rediseñado, la preciosa pantalla táctil AMOLED (el 255 sólo tenía botones) e incorpora la puntuación de preparación para el entrenamiento de Garmin, que no estaba disponible en su predecesor, el 255.

La puntuación de preparación para el entrenamiento se estrenó el año pasado en el Garmin Forerunner 955. Se trata de una versión actualizada de la métrica de batería corporal de Garmin, que tiene en cuenta los esfuerzos de entrenamiento recientes, la puntuación de sueño y el tiempo de reposo para determinar la intensidad de la próxima sesión de ejercicio. Por ejemplo, una puntuación de preparación para el entrenamiento de 55, o "moderada", significa que probablemente estás preparado para un esfuerzo de leve a intenso, mientras que una puntuación de 30, o "baja", significa que deberías tomarte un día de descanso.

El Garmin Forerunner 265 está disponible en dos tamaños, el 265 de 46mm y el 265S más pequeño de 42mm (en las imágenes inferior y superior). El 265s ofrece hasta 24 horas de duración de la batería en modo GPS y hasta 15 días en modo smartwatch, mientras que el 265 más grande ofrece hasta 20 horas de duración de la batería en modo GPS y hasta 13 días en modo smartwatch. Los relojes tienen un precio de 649,99€ el 965 y 499,99€ el 265.

(Image credit: Future)

Swipe to scroll horizontally Garmin Forerunner 965 y 265: Componente Garmin Forerunner 965 Garmin Forerunner 265 Garmin Forerunner 265S Price 649,99€ 499,99€ 499,99€ Dimensiones 47.2 x 47.2 x 13.2 (mm) 46.1 x 46.1 x 12.9 (mm) 41.7 x 41.7 x 12.9 (mm) Peso 53 g 47g 39g Carcasa Titanio Titanio Titanio Pantalla 454 x 454 px AMOLED, Corning Gorilla Glass 416 x 416 px AMOLED, Corning Gorilla Glass 360 x 360 px AMOLED, Corning Gorilla Glass GPS? GPS, GLONASS, GALILEO, SATIQ GPS, GLONASS, GALILEO, SATIQ GPS, GLONASS, GALILEO, SATIQ Batería 23 días (31 horas con GPS) 13 días (20 horas con GPS) 15 días (25 horas con GPS) Cenexión Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Bluetooth, ANT+, Wi-Fi ¿Resistente al agua? Sí, 5ATM Sí, 5ATM Sí, 5ATM

Una renovación repetitiva

Aparte de las pantallas y las características mencionadas anteriormente, poco más ha cambiado entre estos relojes y la última generación de Forerunners, que llegó en junio del año pasado. Incorporan los mismos chips, conectividad por satélite, funcionalidades de notificación y funciones de entrenamiento que los modelos 955 y 255. Hubo un intervalo de tres años entre el lanzamiento de los Forerunner '45 y '55, por lo que estas actualizaciones menos de un año después del lanzamiento de los 955 y 255 es un movimiento sorpresa por parte de Garmin.

La serie Epix es esencialmente la serie Garmin Fenix con la misma hermosa pantalla AMOLED, por lo que Garmin ya tiene experiencia en sacar provecho de la incorporación de una nueva pantalla a un modelo existente.

Sin embargo, el hecho de que Garmin haya lanzado dos nuevos modelos de su serie Forerunner apenas unos meses después de sus predecesores es un movimiento interesante, y ya me había preguntado si esto marcaría el inicio de un patrón de actualizaciones anuales más pequeñas, en la línea del ciclo de actualizaciones de Apple para el Apple Watch.

Sin embargo, me he acostumbrado a las actualizaciones menos frecuentes pero más prácticas de Garmin, por lo que no puedo evitar sentirme un poco decepcionado por la falta de cambios reales.

Los usuarios que compraron recientemente el 955 y 255 pensando que se estaban llevando la última tecnología de Garmin probablemente se sentirán defraudados. El Garmin Forerunner 955 Solar fue mi reloj favorito del año pasado, incluso con una pantalla MIP, así que aunque me emociona la perspectiva de una versión aún más atractiva de mi wearable favorito, no creo que nadie que tenga el 955 o el 255 crea que ya es momento de actualizarlo.