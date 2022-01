Los futuros vehículos eléctricos de Porsche lo sabrán todo sobre la carretera mucho antes que llegues allí

Hace unas semanas, visitamos la fábrica del Porsche Taycan en Stuttgart y condujimos un Taycan 4S Cross Turismo por carreteras secundarias y autopista durante una tarde.

Pero también asistimos a un taller en el que se presentaban algunas de las próximas tecnologías de la compañía, y algo nos llamó mucho la atención.

Se llama Porsche Digital Twin, y está a punto de cambiar drásticamente la forma en que interactuamos con nuestros vehículos eléctricos (y con los coches de combustión interna).

¿Qué es un gemelo digital?

La Wikipedia define un gemelo digital(o 'digital twin') como "una representación virtual que sirve de contrapartida digital en tiempo real de un objeto o proceso físico". En este caso, el objeto físico es un Porsche (naturalmente), y la contrapartida digital en tiempo real consiste en datos anónimos de sensores (principalmente datos del chasis procedentes de los sensores de la suspensión, la dirección y los frenos) recogidos con el permiso explícito del cliente.

Porsche añade estos datos de los sensores en el coche y, a continuación, envía los datos anonimizados a la nube a través de la conexión LTE (y pronto 5G) del vehículo.

Una vez en la nube, estos datos se analizan mediante aprendizaje automático y se comparan con los datos de otros coches Porsche.

En ese momento, todos los vehículos y centros de servicio de Porsche tienen acceso a estos datos, lo que permite ofrecer algunas nuevas funcionalidades muy interesantes para el cliente.

(Image credit: TechRadar / Myriam Joire)

Ventajas del mantenimiento del vehículo

Esta tecnología digital twin proporciona beneficios inmediatos para el mantenimiento del vehículo. Al comparar los datos de tu coche con los datos existentes de la flota de vehículos, Porsche puede avisarte de cuándo tu coche necesita una revisión, y sugerirte que cojas cita en el taller, si es necesario.

Esto permite a Porsche optimizar los intervalos de servicio para cada vehículo y ofrecer un programa de mantenimiento personalizado para cada cliente.

Además, esta tecnología puede predecir cuándo un coche necesitará una puesta a punto basándose en los eventos de conducción. He aquí un ejemplo recurrente. Vas conduciendo y de repente te das cuenta de que hay un bache que no puedes evitar y lo golpeas con fuerza. Todo parece estar bien: tu coche se conduce igual y no hay daños visibles en las ruedas o los neumáticos. Pero tras esto, probablemente pedirías una cita de mantenimiento por si acaso, ¿verdad?

Con la ayuda de esta tecnología digital twin, tu coche es capaz de comparar los datos de los sensores de la suspensión que registró durante este incidente del bache con los datos de otros vehículos Porsche que tuvieron un evento de conducción parecido y determinar si los amortiguadores adaptativos (u otros componentes del chasis) necesitarán ser reemplazados y cuándo, y ofrecerle reservar una cita para una revisión. Así te quedas tranquilo y los técnicos consiguen información más precisa.

Otro caso de uso de esta tecnología de gemelo digital es para los clientes que suelen llevar sus coches Porsche a un circuito. Basándose en los datos existentes de la flota de vehículos en el circuito, tu vehículo puede sugerir de forma preventiva qué elementos de desgaste necesitarán ser reemplazados y cuándo, y luego sugerirte que avises a tu taller.

A su vez, esto ayuda a Porsche a mantener registros de mantenimiento más precisos y aumenta el valor de reventa de tu coche.

Aunque el hecho de que Porsche tenga acceso a los datos sobre los eventos de conducción o el desgaste del vehículo puede parecer invasivo para algunas personas, hay que tener en cuenta que los datos recogidos en la nube son anónimos y que esta tecnología de gemelos digitales es opcional.

Además, Porsche lleva un par de décadas almacenando datos sobre el estado del motor (como el exceso de revoluciones) en sus ordenadores. Esos datos se pueden escanear fácilmente con ciertas aplicaciones, y a menudo se comprueban al comprar un vehículo de segunda mano.

(Image credit: TechRadar / Myriam Joire)

Análisis de la superficie de la carretera en tiempo real

Lo que es aún más emocionante es lo que esta tecnología de gemelo digital pondrá a disposición de los clientes de Porsche en el futuro.

Al monitorizar los datos del chasis en tiempo real y compararlos con los datos del parque móvil, tu coche será capaz de detectar si el tramo de carretera por el que circulas actualmente (o al que estás a punto de llegar) es más resbaladizo de lo normal o tiene una tracción deficiente debido a las malas condiciones meteorológicas o a los contaminantes ambientales.

En esos momentos, tu coche podrá advertirte con un sonido y un mensaje en el panel de instrumentos, a la vez que mejora el agarre ajustando la configuración del control de estabilidad y tracción según convenga.

Si otros Porsche que circulan delante de ti experimentan una mala tracción, tu coche podría actualizar la ruta de navegación para evitar la zona afectada, o sugerirte que abandones el modo Sport+.

Además, los datos del chasis de tu vehículo, comparados con los de otros coches Porsche, pueden proporcionar una monitorización de la presión de los neumáticos mucho más precisa e incluso una detección del desgaste de los mismos, por lo que es de esperar que esta tecnología digital twin acabe sustituyendo a los actuales sensores de presión de los neumáticos y (en general) a otros sensores de desgaste habituales en los vehículos actuales. Como puedes ver, esta tecnología de gemelo digital un gran negocio.

Hasta ahora, cerca de la mitad de los propietarios del Taycan ya han ofrecido sus datos (que actualmente se limitan a los datos de los sensores de la suspensión) para el próximo lanzamiento de la tecnología digital twin de Porsche en algún momento del 2022. Seguiremos informando sobre este tema a medida que vayan habiendo avances, así que permanece atento.