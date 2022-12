Los benchmarks filtrados de la GPU RDNA 3 de AMD decepcionan a algunos gamers

Las tarjetas gráficas RDNA 3 son inminentes, y se acaban de filtrar pruebas que confirman lo que AMD estado afirmando en su marketing previo al lanzamiento: que el buque insignia estará a la altura de la RTX 4080 de Nvidia.

VideoCardz (opens in new tab) ha recogido las puntuaciones 3DMark filtradas de la RX 7900 XTX y la 7900 XT, que se basan en datos recopilados de varios analistas, según nos informa el sitio. Pero, obviamente, debemos ser cautos con este tipo de filtraciones.

Los resultados en sí muestran que en 3DMark Time Spy a resolución 4K (preajuste Extreme), la RX 7900 XTX alcanza los 13.729 puntos, y la 7900 XT registra una puntuación de 13.687, pisándole los talones al buque insignia. En comparación con la RTX 4080, que alcanza los 14.005, ambas tarjetas gráficas AMD se acercan bastante al producto de Nvidia.

A resolución 1440p en Time Spy, la RTX 4080 lleva más ventaja, con 28.050, frente a la RX 7900 XTX, con 25.473, y la 7900 XT, con 23.897. Si pasamos a 3DMark FireStrike, la 7900 XTX supera a la RTX 4080 con 18.853 puntos, frente a los 17.294 de la GPU Nvidia, y los 16.915 de la 7900 XT. Y en 1440p para FireStrike, la tarjeta gráfica 7900 XTX vuelve a superar a la tarjeta Nvidia con una puntuación de 37.702, con la RTX 4080 a cierta distancia de la cabeza con 33.932, y la 7900 XT no se queda atrás con una puntuación de 33.497.

¿Problemas con los controladores?

Si estas pruebas son correctas, la RX 7900 XTX es un 9% y un 13% más rápida que la RTX 4080 en FireStrike (4K y 1440p respectivamente), y la RTX 4080 es un 2% y un 10% más rápida en TimeSpy. Por lo tanto, la idea de que las dos tarjetas gráficas están bastante cerca en términos de rendimiento (que lo que AMD ha estado diciendo sobre su buque insignia RDNA 3, compitiendo con la RTX 4080 y no con la 4090) parece muy acertada, y coincide con otras filtraciones que hemos visto últimamente.

Naturalmente, aparte de que sospechemos un poco de estas puntuaciones filtradas, también debemos tener en cuenta que se trata de pruebas sintéticas. Lo que realmente se necesita para poder juzgar el rendimiento de las GPU AMD RDNA 3 en comparación con la RTX 4080 son varios resultados de gaming real.

Y la RTX 4090, por si te lo estabas preguntando, está incluida en la tabla de resultados suministrada por VideoCardz, y no sorprende que esté en cabeza. De hecho, es entre un 20 % y un 40 % más rápida que la 7900 XTX de AMD, dependiendo de la resolución y la prueba de referencia.

Aunque hay algo extraño en este caso, ya que los resultados de Time Spy muestran que la 7900 XT está muy cerca del modelo insignia XTX y, de hecho, es prácticamente igual a 4K. Parece que algo no encaja, así que, si no se trata de un error en la filtración, ¿podría tratarse de un controlador gráfico poco fiable? Esperemos que se solucionen los problemas antes del lanzamiento.

Estos benchmarks han provocado algunas decepciones en Internet, con gente que básicamente esperaba que la 7900 XTX fuera más rápida, pero dado el posicionamiento de AMD de su buque insignia como rival de la RTX 4080, no vemos por qué esta filtración supone una sorpresa. (Excepto por esa anomalía con el controlador potencialmente inestable, lo que podría significar que la XTX es más rápida de lo que se muestra aquí).

Otro posible motivo de preocupación es que si, como se rumorea, los modelos personalizados de terceros son considerablemente más caros para las GPU RDNA 3 (en lugar de ser un poco más caros), la propuesta de precio de la 7900 XTX podría no ser tan atractiva como esperábamos en comparación con la RTX 4080 (al menos en estos casos). Lo mismo puede decirse si las existencias son escasas, como se ha sugerido recientemente, y los revendedores inflan los precios. Y no hay que olvidar que se rumorea que Nvidia podría rebajar el precio de la RTX 4080 (opens in new tab), quizá en parte como respuesta al lanzamiento de la RDNA 3.

Pronto veremos cómo evoluciona todo esto...