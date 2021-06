Loki es la serie de "polis colegas" del UCM que no sabíamos que necesitábamos

¿Te acuesrdas de cuando el UCM tenía ese problema con los villanos? Por muy buenas que sean las películas de la Fase 1 y 2 de Marvel, la falta de antagonistas memorables (o de los que no eran calcos del héroe de la película) era una queja habitual que tenían muchos fans y críticos.

Marvel Studios solucionó este problema en la Fase 3: Eric Killmonger y Thanos son dos de esos ejemplos, pero hubo un villano con el que Marvel sí dio en el clavo en sus proyectos anteriores del UCM: Loki.

Ahora, una década después del debut de Tom Hiddleston como el Dios de las Travesuras en Thor de 2011 (y tras su muerte en Avengers: Infinity War), Loki está de vuelta y, esta vez, está justo bajo los focos.

Loki protagonizará su propia serie de televisión del UCM que se lanzará en Disney Plus el 9 de junio y, francamente, después de ver los dos primeros episodios, creemos que es la mejor (y más importante) serie de Marvel hasta el momento.

Elegido para un glorioso propósito

Loki se desarrolla inmediatamente después de Avengers: Endgame. Como resultado del ligeramente fallido "golpe en el tiempo" de los Vengadores en Endgame, la versión 2012 de Loki (Hiddleston) se ha escapado con el Teseracto y se prepara para inventar un nuevo plan para conquistar la Tierra.

O eso piensa él. Loki es inmediatamente detenido por la Autoridad de Variaciones Temporales (TVA), una organización burocrática que supervisa cada línea de tiempo en el Multiverso Cinematográfico de Marvel (MCM), por sacar el Teseracto del momento al que pertenece.

Acusado de interrumpir la Línea de Tiempo Sagrada (la línea de tiempo principal del MCM según lo decretado por los Guardianes del Tiempo), Loki está etiquetado como una "excepción de tiempo" y parece que será eliminado de la existencia. O al menos hasta que el Agente Mobius (Owen Wilson) le ofrezca una salida: ayudar a la TVA a localizar una amenaza mayor para su línea de tiempo y su sentencia podría no ser tan extrema.

Desde el principio, está claro que Hiddleston disfrutó de la oportunidad de volver a interpretar al Loki del 2012 y profundizar en las muchas facetas que componen su complejo personaje. El personaje de Loki anterior a Thor: El Mundo Oscuro está de vuelta y es divertido ver a Hiddleston sumergirse en ese lado de Loki una vez más, incluso si el ego del personaje recibe una paliza humorística de las imperturbables fuerzas de la TVA.

Es este choque de la actitud arrogante de Loki con los imperturbables empleados de la TVA lo que también genera muchos momentos divertidos al principio. Hay muchas situaciones de comedia, pero el enfrentamiento verbal entre Loki y Mobius, en particular, es un punto culminante. Se juega como una partida de ajedrez mientras la pareja se suelta puyas mutuamente y, de la misma manera, se prepara el escenario para la relación de amor-odio que van a tener.

En realidad, es un placer ver el regreso del humor típico de Marvel. A pesar de lo agradables que fueron Bruja Escarlata y Visión y Falcon y el Soldado de Invierno, a ambas les faltaba de algo de comedia. En contraste (en gran parte gracias a la actuación de Hiddleston), la última serie de Marvel da rienda suelta a su humor desde el principio, y es mucho mejor por ello.

Eso no quiere decir que la serie sacrifica drama por comedia. Loki es un personaje trágico, y ver su fachada arrogante derribada por Mobius durante el primer episodio es sorprendentemente desgarrador. Este es un villano convertido en antihéroe que cree que está destinado a la grandeza pero, a través del psicoanálisis de Mobius, su sentido de identidad es desafiado y sus más profundos traumas salen a la superficie.

Es duro de ver, especialmente cuando Mobius usa flashbacks y flash-forwards del UCM para hacer daño, pero parece necesario. El público quiere un personaje principal con el que se pueda identificar y, aunque Loki es carismático, apoyarse en su lado vulnerable es una forma sólida para que el equipo de guion de la serie haga que los espectadores se pongan de su lado y apoyen su victoria.

Hablando de Mobius, Wilson está en plena forma aquí. Loki es el primer papel importante del actor en televisión, pero parece estar hecho a su medida, con su enfoque suave pero severo de Mobius, clave para mantener a Loki a raya (o al menos intentarlo). La química de Wilson y Hiddleston es natural y está desarrollada al estilo 'colegas polis', como en Arma Letal o Dos Policías Rebeldes, y parece que será fundamental para la trama general de la serie.

Añade buenas actuaciones de otros miembros del elenco: Gugu Mbatha-Raw y Wunmi Mosaku se roban sus escenas como Ravonna Renslayer y Hunter B-15 respectivamente, y no se percibe un eslabón débil.

Liderando la carga del multiverso

En cuanto a la producción, Loki es visualmente tan impresionante como cualquier proyecto anterior de Marvel. Su estética de ciencia ficción retro y moderna, especialmente en lo que respecta a la TVA, no solo es un homenaje a películas de ciencia ficción como Brasil y Metrópolis, sino que también ayuda a que la serie de televisión de Loki parezca única en el ámbito del UCM.

Ese enfoque distintivo de Loki también es evidente a través de su trama que abarca todos los géneros.

Marvel ha desarrollado una habilidad especial para incorporar varios géneros en sus muchas producciones, y lo mismo ocurre aquí. Para empezar, Loki puede estar centrada en la comedia, pero pronto se desvía hacia otros territorios como el thriller de misterio, el drama criminal y la ópera espacial psicodélica.

La perfecta transición entre estos géneros no es novedosa para Marvel, pero aquí funciona extremadamente bien. Cada cambio de género parece orgánico, y hay matices de Doctor Who, Seven, Blade Runner, Men in Black e incluso películas de terror como Alien dentro de la trama y múltiples escenarios de Loki.

Al igual que Bruja Escarlata y Visión y Falcon y el Soldado de Invierno antes, a Loki le faltan secuencias de acción en su acto de apertura, pero eso es algo bueno. Seguro que llegarán momentos de combate pero, dada la cantidad de construcción y exposición del mundo que se detalla en los dos primeros episodios, incluir secuencias de acción importantes habría sido innecesario.

Sin embargo, lo que es inevitable al principio de la temporada de seis episodios de Loki son los vínculos con el UCM, y tiene muchos de ellos. Se hacen montones de referencias a películas anteriores de Marvel solo en su primer episodio (también se hace referencia indirecta a Bruja Escarlata y Visión), pero lo que es mucho más interesante es cómo Loki parece configurar las futuras producciones de Marvel.

Sin hacer spoilers, está claro que Loki tendrá un impacto en las próximas películas, aunque no sea de forma directa. Ya conocemos dos películas de Marvel que explorarán el MCM con más detalle, y Loki ciertamente alude a eventos que aún no han sucedido. Por ello, será fascinante ver cómo la explicación de Mobius de las líneas de tiempo de Marvel, o la serie de Loki en su conjunto, afectará a esas películas cuando lleguen.

Nuestra opinión

Loki parece una serie de televisión de Marvel que abrirá nuevos caminos. Tiene un alcance más grande, una escala más grande a través de su exploración del multiverso, y hasta da la impresión de ser una película de seis horas en lugar de una serie de casi una hora y seis episodios.

Puede que no sea tan inventivo como Bruja Escarlata y Visión con su uso novedoso de las sitcom, ni se ocupa de los principales problemas del mundo real como Falcon y el Soldado de Invierno, y su visión del racismo cuando se trata de quién llega a ser el Capitán América.

Sin embargo, Loki es mucho más grande e importante, desde la perspectiva del multiverso, que sus predecesoras. Sube el listón sobre lo que deberíamos esperar de las series de Marvel en el futuro, al tiempo que ofrece una aventura divertida, emocionante y sorprendentemente emotiva que creará un montón de debates en la red y teorías de los fans.

Será fascinante ver cómo se desarrolla el resto de Loki, pero, si sus dos primeros episodios son de obligado visionado, nos espera un viaje salvaje, divertido y surrealista con muchos giros inesperados en el camino.

Loki se lanza exclusivamente en Disney Plus el miércoles 9 de junio.