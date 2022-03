Las series Marvel de Netflix cambian de bando

Las series de Marvel de Netflix han encontrado un nuevo hogar en Disney+.

Las seis series de televisión, incluyendo Daredevil y Jessica Jones, se unirán oficialmente a sus compañeros superhéroes en la plataforma de streaming de Disney el miércoles 16 de marzo. La noticia llega después de que las series de Netflix abandonaron el servicio de streaming (1 de marzo), cuando los derechos de los personajes volvieran a manos de Marvel.

En un comunicado de prensa, Disney confirmó que Daredevil y compañía se unirán al catálogo de series de Marvel de Disney+, que incluye Bruja Escarlata y Visión y Loki, a finales de este mes. Luke Cage, Iron Fist, The Defenders y The Punisher son las otras cuatro series que llegarán al servicio de streaming a su debido tiempo. Otra serie que no pertenece al UCM, Agents of SHIELD, ya se puede ver en Disney+.

The countdown is on. Marvel's Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher, and Agents of S.H.I.E.L.D. start streaming March 16 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/U80cfZCPa8March 1, 2022 See more

Curiosamente, el sexteto sólo estará disponible en Disney+ en determinadas regiones. A partir del 16 de marzo, las series de Marvel de Netflix solo podrán verse en streaming en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia. Disney ha confirmado que las series de superhéroes aterrizarán en otros mercados internacionales (el nuestro también) en los que se ha estrenado Disney+ más adelante en el 2022.

Dado que las series de Marvel de Netflix tienen un contenido más maduro que otras películas y programas de televisión del UCM, no está claro si vivirán en el canal Star de Disney+. Según The Hollywood Reporter, Disney introducirá nuevos y severos controles parentales para garantizar que los menores de 17 años no tengan acceso a las series con clasificación R.

¿Las series Marvel de Netflix son ahora canon del UCM?

Kingpin es retenido a punta de pistola en el final de temporada de Ojo de Halcón. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

A continuación hay spoilers de Ojo de Halcón y Spiderman: No Way Home.

Esto es objeto de debate. Por un lado, Marvel Studios parece haber confirmado que las series Marvel de Netflix son canon en el UCM. Con el Matt Murdock/Daredevil de Charlie Cox haciendo un cameo en Spider-Man: No Way Home, y el Wilson Fisk/Kingpin de Vincent D'Onofrio haciendo lo propio en Ojo de Halcón, muchos fans consideran que las series de Netflix sí existen en el UCM. Y, con los rumores que rodean la posible aparición de estos personajes (y otros más) en otros proyectos de la Fase 4 de Marvel, esas peticiones no hacen más que aumentar.

El problema, sin embargo, es que Marvel no ha confirmado o negado rotundamente que este sea el caso. Sí, las apariciones de Daredevil y Kingpin sugieren fuertemente que las series de Marvel de Netflix son canon en el UCM, pero no validan completamente su existencia.

Ya hemos visto, en la primera temporada de Loki, que las variantes de los personajes favoritos de los fans de Marvel existen en el UCM, mientras que No Way Home trajo las encarnaciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield de Spider-Men al UCM como otras variantes del multiverso, también.

Con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura a punto de liar aún más las cosas, Marvel podría decir simplemente que las versiones de Marvel de Daredevil y Kingpin son sus propios personajes en el universo, y los que aparecen en las series Marvel de Netflix son variantes del multiverso. De esta manera, Marvel no tiene que afirmar categóricamente si las series de televisión de Marvel de Netflix son oficialmente canon, su exploración del multiverso proporciona el "vacío legal" perfecto para este escenario.

Entonces, ¿son las series Marvel de Netflix canon en el UCM? Sinceramente, no lo sabemos. Nos hemos puesto en contacto con Disney y Marvel para conseguir una declaración oficial, y actualizaremos este artículo si recibimos respuesta. Por ahora, el debate continuará.