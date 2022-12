La última actualización de GTA Online añade trazado de rayos a PS5 y Xbox Series X

La actualización de diciembre para GTA Online añadirá el trazado de rayos en Xbox Series X (opens in new tab) y PS5 (opens in new tab), así como otras mejoras en la calidad de vida del modo multijugador.

Más concretamente, la actualización de invierno 2022 de GTA Online, que se lanzará a finales de este mes, según la publicación de Rockstar Newswire (opens in new tab), añadirá reflejos RTX, que estarán disponibles en la configuración de gráficos del modo Fidelidad tanto en PS5 como en Xbox Series X. Esto significa que tus coches y motos personalizados se verán aún más impresionantes por las calles de Los Santos.

El trazado de rayos ha estado disponible en las versiones de GTA 5 para Xbox Series X y PS5 desde el lanzamiento de la versión de nueva generación del juego en marzo. Se trata sin duda de una de las mayores mejoras introducidas en el título, bautizado como "Edición ampliada y mejorada", ya que anteriormente estaba disponible en las dos plataformas Xbox y PlayStation anteriores.

La diferencia clave de esta actualización del juego, con respecto a las versiones anteriores, es que antes sólo ofrecía sombras trazadas por rayos y oclusión ambiental. Ahora, ofrece reflejos completos, lo que está mucho más en línea con lo que esperamos del RTX en los juegos.

Las opciones gráficas de fidelidad de GTA Online, independientemente de la plataforma, se ejecutan a 30FPS en resolución 4K nativa, por lo que obtendrás la experiencia más bonita a expensas de una tasa de imágenes por segundo limitada. Teniendo en cuenta que el multijugador tiene un ritmo increíblemente rápido, no estamos seguros de cuántos usuarios renunciarán a los 60FPS más fluidos a cambio de reflejos mejorados en la carnicería del mundo abierto, pero la opción se agradece igualmente.

¿Qué más añade el parche de diciembre a GTA Online? La actualización 1.64 de diciembre de 2022 de GTA Online también añadirá mejoras a los vehículos y a las funciones de economía. Por ejemplo, ahora los coches aparecerán más rápido cuando se compren por primera vez y los propietarios de consolas de generación actual tendrán acceso a las Obras Especiales de Hao sin necesidad de completar previamente una carrera específica. Puedes encontrar la lista completa de actualizaciones y cambios en el Newswire de Rockstar (opens in new tab).



Ten en cuenta que GTA 5 es un juego antiguo, ya que se acerca rápidamente a su décimo aniversario, por lo que el motor de iluminación utilizado en el título no puede lucir tan bien. El trazado de rayos no estará a la altura de juegos de actual generación como Cyberpunk 2077 y Deathloop en lo que respecta al manejo de esta tecnología.