La temporada 2 de Los Anillos de Poder ya está preparada para empezar a rodarse

La primera temporada de Los Anillos de Poder acaba de estrenarse en Prime Video, pero el reparto y el equipo de la serie ya están centrando su atención en la segunda temporada.

En declaraciones exclusivas a TechRadar durante la presentación de Los Anillos de Poder en el Reino Unido, el reparto de la serie en Prime Video no se atrevió a confirmar una fecha exacta para el inicio del rodaje de la próxima entrega de la serie de fantasía épica. Dado el nivel de secretismo que rodea a la primera temporada de El Señor de los Anillos de Amazon, y a la serie en general, es de esperar.

"No estoy seguro de lo que podemos decir al respecto", dijo Robert Aramayo, que interpreta a Elrond en la serie. Sin embargo, Morfydd Clark, que interpreta a Galadriel, añadió burlonamente: "Empezamos a rodar pronto, y estamos muy emocionados".

A pesar de la reticencia del reparto a revelar cualquier noticia concreta sobre cuándo empezará a rodarse la segunda temporada de Los anillos de poder, la productora ejecutiva Lindsey Weber fue más comunicativa. Y, basándonos en lo que Weber nos dijo, la fotografía principal de la próxima temporada de la serie está casi lista para comenzar.

Al hablar de la fecha de inicio de la segunda temporada como parte de una respuesta que dio en torno a la reciente adquisición de la propiedad intelectual de El Señor de los Anillos por parte del Grupo Embracer, Weber dijo: "Estamos totalmente consumidos por la producción de la segunda temporada. Y en unas pocas semanas, empezamos a rodar, que es todo el espacio cerebral que tenemos ahora mismo".

Los anillos del poder tendrá una duración de cinco temporadas, si resulta ser un éxito para los fans. (Image credit: Ben Rothstein/Prime Video)

No será una gran sorpresa para nadie que siga el desarrollo de Los Anillos de Poder que una segunda temporada esté en camino. Amazon Studios dio luz verde a una segunda temporada en noviembre del 2019 (según Deadline (opens in new tab)), lo que no solo es una señal de la confianza que tenía la compañía en su adaptación de El Señor de los Anillos, sino una decisión que habría permitido al reparto y al equipo rodar las temporadas 1 y 2 de forma consecutiva.

Por desgracia, el Covid-19 echó por tierra esos planes. La serie sólo estuvo en plena producción durante un mes en Nueva Zelanda antes de ser suspendida indefinidamente, en marzo del 2020, a causa de la pandemia mundial. El rodaje principal se reanudó en mayo del 2020 (bajo las nuevas directrices de seguridad emitidas por el gobierno neozelandés) y se terminó en agosto del 2021.

Siempre que no haya complicaciones similares, o un resurgimiento de Covid-19, en las próximas semanas, la segunda temporada de Los Anillos del Poder entrará en producción en breve. Según la revista Time (opens in new tab), es probable que el rodaje comience en octubre del 2022, un plazo que coincide con lo que Weber confirmó a TechRadar sobre la fecha de inicio del rodaje.

Sin embargo, a diferencia de la primera temporada o de los anteriores proyectos de acción real de El Señor de los Anillos, la próxima entrega de la serie de Prime Video no se rodará en Nueva Zelanda. En su lugar, la producción se trasladará al Reino Unido, con Variety (opens in new tab) informando que Bray Film Studios, en Berkshire, y Bovingdon Airfield, en Hemel Hempstead, se utilizarán principalmente para el rodaje en plató.

Por su parte, los co-directores J.D. Payne y Patrick McKay declararon a Entertainment Weekly (opens in new tab) que ya habían estado buscando localizaciones para el rodaje en el Reino Unido en junio. Según The Guardian (opens in new tab), Escocia se consideraba la primera opción para rodar las secuencias en exteriores, pero no está claro si sigue siendo así. En cualquier caso, es de esperar que Amazon confirme el inicio del rodaje de la segunda temporada de The Rings of Power en un futuro próximo.