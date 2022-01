La serie Realme 9 Pro está confirmada oficialmente, pero todavía sabemos poco sobre los móviles

La próxima gama de móviles Realme 9 se ha filtrado varias veces en el último mes, pero ahora, la propia marca ha confirmado que los móviles están en camino, y ha anunciado que presentará al menos dos modelos.

Curiosamente, si bien Realme ha confirmado el Realme 9 Pro y el Realme 9 Pro Plus, no ha mencionado al Realme 9 estándar. También cabe señalar que el modelo Pro Plus es una novedad que llega este 2022, ya que en gamas anteriores el modelo Pro siempre ha sido el mejor.

Ambos móviles ofrecerán conectividad 5G, y los dos equiparán el mismo chip MediaTek Dimensity 950 5G. Estos son los primeros móviles que se han anunciado que llegarán con este nuevo procesador.

La compañía ha anunciado que los nuevos teléfonos llegarán a España en febrero, pero no sabemos todavía la fecha exacta.

Aunque Realme no haya hablado del modelo Realme 9 estándar, seguimos pensando que ese móvil también llegará en un futuro, eso sí, todo parece sugerir que no se lanzará a la vez que sus hermanos mayores. Tampoco está muy claro si el modelo básico tendrá también 5G, tal y como tienen los Pro, o si equipará el mismo chip de MediaTek.

A principios de enero, una publicación de @OnLeaks y Smartprix nos mostró unas imágenes del móvil junto con algunas especificaciones. Según esto, la pantalla será de 6.59 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz y tendrá un lector de huellas dactilares incrustado. El almacenamiento dicen que será de 128GB y contará con un módulo de cámaras con lentes de 64MP, 8MP y 2MP.

Pero aquí hay un problema, y es que esta filtración afirmó que el móvil contaría con el chip Qualcomm Snapdragon 695 5G, y eso es algo que ahora ya sabemos que no es cierto, ya que es un MediaTek. Por lo tanto, eso pone en duda el resto de la información, aunque siempre puede ser que solo se equivocaran en ese aspecto y el resto sea correcto.

El Realme 8 Pro en color amarillo (Image credit: Realme)

Adiós al "Dare to Leap"

Si las imágenes filtradas del Realme 9 Pro son correctas, parece que no volveremos a ver este año las palabras "Dare to Leap" escritas en el móvil, cosa que era muy llamativa en la parte trasera de los teléfonos de la gama Realme 8.

Lo cierto es que fue una decisión atrevida el año pasado, y un gran detalle del diseño que era cuestión de gustos. Es posible que la compañía haya detectado que fuera algo que tirara para atrás a numerosos compradores, y que por eso este año lo hayan quitado.

Claro que el hecho de que no se vea dicha inscripción en las imágenes filtradas del Realme 9 Pro, no significa que nunca volvamos a ver el eslogan en un móvil de la compañía, ya que por un lado es posible que las imágenes no estén bien, y por otro, podría ser que simplemente no lo hayan puesto en el modelo Realme 9 Pro, pero que sí que esté presente en otros.

Tendremos que esperar a que Realme haga nuevos anuncios oficiales para enterarnos de más detalles sobre la gama Realme 9 Pro, y para confirmar las que hemos escuchado a través de las filtraciones.