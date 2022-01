El Realme 9 Pro llegará a España en febrero

El fabricante de smartphones chino Realme ha desvelado en su cuenta de Twitter el lanzamiento de un par de dispositivos en España. Justo después de la apertura de su Pop-Up store en Madrid, y dos meses después del lanzamiento del Realme GT Neo 2, la compañía ha publicado un tuit donde afirma que tanto el Realme 9 Pro como el Realme 9 Pro Pus se presentarán en febrero.

¿Y si digo que el debut mundial de la serie 9 llegará a España en febrero?Muy atentos porque os va a dejar con la boca abierta 🤯 #realme9ProSeries pic.twitter.com/pcOIWQXk8jJanuary 20, 2022 See more

Asumimos, por la imagen, que se trata de estos dos dispositivos porque, aunque no se hace mención específica al Realme 9 Pro Plus, la imagen sí que muestra un '+', aunque en la serie anterior, la del Realme 8 Pro, no existía una variante más grande del modelo.

¿Qué sabemos del Realme 9 Pro y Realme 9 Pro Plus?

Como el propio nombre sugiere, el Realme 9 Pro Plus sería el más potente de la serie. Se espera que venga con una pantalla AMOLED FHD+ de 6.43 pulgadas y 120Hz de tasa de refresco.

Vendría con un módulo de tres cámaras con una principal de 50MP y una selfie de 16MP. Se dice que el smartphone vendrá con 65W de carga rápida y conectividad 5G.

El Realme 9 Pro, por otro lado, vendría con el Snapdragon 695, 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. También esperamos un módulo de tres cámaras, aunque el sensor principal sería de 64MP con un gran angular de 8MP y un macro de 2MP.

En cuanto a la batería del Realme 9 Pro, estaríamos hablando de 5.000mAh con una velocidad de carga de 33W. Podríamos verlo en negro, verde y azul.