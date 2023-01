La NVIDIA RTX 4080 podría bajar de precio gracias a una nueva versión - Pero todavía no te hagas ilusiones

Se habla de que podrían cambiar un poco el chip de la NVIDIA RTX 4080 (opens in new tab), de forma que se reduciría su coste, pero lo cierto es que será una reducción muy pequeña, y probablemente no se refleje en el precio final para los consumidores.

La web Tom's Hardware ha sacado a la luz este rumor, que procede de HKEPC (una web de tecnología de Hong Kong), según el cual, aunque la tarjeta gráfica RTX 4080 usa actualmente el chip AD103-300, NVIDIA podría usar un chip de GPU algo distinto en el futuro, llamado AD103-301. Por supuesto, se trata de un rumor, por lo que no podemos dar por hecho que esta información esté en lo cierto.

Ahora bien, la web señala que ahora hay más pruebas de que esto realmente va a pasar: el fabricante de tarjetas gráficas Galax menciona la GPU como "AD103-300/301" en su lista de especificaciones de la RTX 4080.

Además, VideoCardz, que también se ha hecho eco de la noticia, nos informa de que otro fabricante de gráficas, Gainward, también ha incluido la variante AD103-301 de la GPU actualizada en las especificaciones de sus productos.

Teniendo en cuenta que hay dos fabricantes de terceros que han mencionado este cambio en las especificaciones de la GPU, parece bastante probable que vayan a cambiar el chip de la RTX 4080, aunque no lo sabremos con seguridad hasta que NVIDIA lo confirme.

HKEPC afirma además que la próxima RTX 4070 (la versión "básica" de la RTX 4070 Ti que acaba de ser presentada) también podría tener dos chips diferentes, que en este caso serían teóricamente el AD104-250 y el AD104-251. La diferencia es que el primero supuestamente utiliza un circuito comparador, mientras que el segundo no, y utilizaría una placa de circuito distinta, lo que podría abaratar el coste de fabricación de la gráfica.

Lo mismo ocurre con la RTX 4080 y el nuevo chip AD103-301, con lo que podría reducirse el coste de fabricación. La pregunta clave es, si todo esto se confirma para una u otra GPU, ¿cuánto más baratas podrían ser realmente las segundas variantes en el mercado?

¿Significa esto que las gráficas podrías bajar de precio, o sólo nos están dando falsas esperanzas?

HKEPC estipula que la diferencia de coste entre las supuestas diferentes versiones de la RTX 4070 podría ser de tan solo 1 dólar, lo que es claramente una cantidad ínfima, y probablemente no supondría ninguna diferencia en el precio que paga el consumidor. Una fuente consultada por VideoCardz también afirma que la diferencia de coste no sería significativa.

No nos han dado ninguna cifra de la posible diferencia en el coste de fabricación de las versiones de la RTX 4080, pero el nuevo chip AD103-301 podría reducir el coste de forma más notable y tal vez la tarjeta gráfica podría bajar de precio para el consumidor. Sin embargo, podría tratarse de una reducción igualmente muy pequeña, lo que sin duda afectaría poco al precio de la RTX 4080.

El tiempo lo dirá, pero dada la postura de NVIDIA en cuanto a precios de las nuevas GPU Lovelace en general, es difícil ser optimista.

Otra cuestión es si el cambio en el chip de la RTX 4080 afectará al rendimiento. Los rumores afirman claramente que no, y que el chip AD103-301 no será más potente que el AD103-300 existente. Esto tiene sentido, ya que es de suponer que NVIDIA no quiere que aquellos que ya han desembolsado una gran cantidad de dinero para comprar una RTX 4080 se sientan estafados.

Lo más probable es que el resultado de todo esto sean una tarjetas gráficas con el mismo nivel de rendimiento, o tan similar que en la práctica no se note la diferencia, y un precio de coste algo inferior para los fabricantes de placas, pero que probablemente no repercutirá en el precio que tienen que pagar los consumidores. Pero bueno, no perdamos la esperanza, ojalá nos equivoquemos y esto se traduzca en una situación más favorable también para los consumidores.