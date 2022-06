La nueva herramienta Supergrouper de Spotify te permitirá crear la playlist de tus sueños

Spotify está lanzando Supergrouper, una nueva función para crear listas de reproducción y vivir tu fantasía de supergrupo.

La idea detrás de Supergrouper (opens in new tab) es que los usuarios imaginen cómo sería si sus artistas musicales favoritos se unieran para formar una banda gigante. Pero las canciones no se van a fusionar para formar una nueva canción como podrías pensar (¿Stairway to Heaven fusionada con Adele? No, gracias). En cambio, la función es esencialmente una forma más fácil de crear listas de reproducción sin tener que juntar las canciones una por una.

Para hacer una lista de reproducción, primero tienes que ir a la web de Supergrouper (opens in new tab) en tu móvil. (Si lo visitas en un ordenador de sobremesa o en otro dispositivo, Spotify te dirá que uses tu teléfono). Puedes elegir entre tres y cinco artistas musicales para formar el grupo.

A partir de ahí, ponle nombre a tu recién bautizado supergrupo y compártelo en las redes sociales. Y si no sabes qué incluir en la lista de reproducción, Spotify tiene un botón aleatorio cerca de la parte superior que te permitirá elegir un artista en función de las opciones elegidas.

Supergrouper está actualmente disponible para los usuarios que viven en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Filipinas. Hemos preguntado a Spotify si tiene planes de ampliar la compatibilidad con esta función. Un representante de la compañía dijo a TechRadar que, aunque ahora se limitan a esos cinco países, si tiene buena aceptación, se implementará en el resto del mundo.

Nuevas características de la comunidad

La incorporación de Supergrouper es en realidad una continuación de los esfuerzos de Spotify por implementar más funciones de personalización. El 23 de junio, la plataforma sustituyó su sección Concert Hub por el Live Events Feed (opens in new tab). Permite a los aficionados a la música encontrar conciertos y otros eventos en directo que se celebren en su zona de acuerdo con sus gustos. La plataforma afirma que se está asociando con los principales socios de venta de entradas, como Ticketmaster, para que el servicio funcione.

Spotify también está trabajando en llevar la función de escritorio favorita de los fans, Community, al móvil. De momento se está probando, pero según los informes, la Comunidad de Spotify se convertirá en una nueva pestaña de la aplicación para smartphones. Cuando se lance, la pestaña mostrará las canciones que tus amigos están reproduciendo y te permitirá escuchar las nuevas listas de reproducción creadas.