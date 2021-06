La fecha de lanzamiento del Breath of the Wild 2 será en el 2022: ya puedes ver el tráiler de Zelda

Nintendo ha anunciado que tendremos en nuestras manos el esperadísimo Breath of the Wild 2 en el 2022.

Nintendo reveló la ventana de lanzamiento durante su presentación del Nintendo Direct en el E3 2021, cerrando el programa con un nuevo tráiler y el anuncio de una fecha de lanzamiento en el 2022, aunque no sabemos exactamente cuándo en el próximo año tendremos en nuestras manos el Breath of the Wild 2.

Ya sabíamos que el Breath of the Wild 2 estaba en proceso, tras el anuncio de Nintendo de la secuela en el E3 2019. Desde entonces, Nintendo había sido bastante reservada sobre BOTW 2 pero, con el 35 aniversario del Zelda este año, esperábamos que nos dieran algo más de información sobre la tan esperada secuela. Afortunadamente, Nintendo ha cumplido con su parte.

¿Qué hemos aprendido?

Desde el tráiler, vimos que la configuración del juego se ha ampliado para incluir los cielos sobre Hyrule, mientras Link cae libremente a través de las nubes hasta el suelo, lo que recuerda a Skyward Sword. El mundo en sí parece estar repleto de muchos más detalles esta vez, con niebla que envuelve los campos abiertos, y junto con varios feroces enemigos repartidos por el entorno.

También pudimos dar un vistazo a algunos de los nuevos equipos que Link podrá utilizar, como la capacidad de moverse por el entorno usando agua y una cabeza de dragón que se adhiere a su brazo y escupe fuego.

Si bien la historia de Breath of the Wild 2 sigue siendo un misterio, pudimos vislumbrar lo que parecía ser The Calamity, causando estragos en todo el mundo una vez más. Concretamente, el castillo de Hyrule se levanta del suelo y se suspende en el aire.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild se lanzó junto con la Nintendo Switch en el 2016 y recibió un reconocimiento casi universal. El juego se diferenció de manera visible de las anteriores entregas de la serie, y permitió a los jugadores explorar un extenso mundo abierto, sin limitaciones para moverse dentro de él.

Es una pena que Breath of the Wild 2 no se lance hasta el 2022, pero con la pandemia y Nintendo sin compartir ningún detalle durante bastante tiempo, casi parece inevitable. Sin embargo, no hay duda de que la próxima aventura de Link será uno de los juegos de Switch más esperados del próximo año.