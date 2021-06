La nueva versión de 'Hitman' para móviles llegará este mismo año, según ha anunciado Square Enix en el E3 2021

¿Estás ansioso por emprender una nueva aventura con la acción típica de Hitman sobre la marcha? Pues deberías saber que Square Enix ha anunciado una nueva versión de Hitman para móviles durante su presentación en el E3 2021. Hitman Sniper: The Shadows nos brinda una nueva historia relacionada con asesinos letales, objetivos internacionales y muchas intrigas.

Cuando empieza el juego, el protagonista de la franquicia, el Agente 47, se marcha dejando a los jugadores a cargo de un nuevo quinteto de francotiradores asesinos con la misión de ayudar a la manipuladora Diana Burnwood y a la Agencia de Contratos Internacionales (ICA) a sortear una nueva amenaza.

Los jugadores se encontrarán con una versión familiar de Hitman, venciendo a enemigos y sobreponiéndose a los obstáculos del entorno para cumplir los objetivos de la élite en todo el mundo. Firmarán contratos de asesinato e irán construyendo su reputación a través de los cinco nuevos francotiradores y sus habilidades.

Hitman Sniper: The Shadows saldrá para iOS y Android más adelante en 2021, aunque todavía no se ha especificado una fecha de lanzamiento. Además, será una experiencia gratuita, aunque es probable que tengas que hacer alguna que otra compra dentro de la aplicación.

(Image credit: Square Enix)

El historial de 'Hitman' para móviles

Hitman Sniper: The Shadows, que al principio se iba a titular Hitman Sniper: Assassins cuando Square Enix mencionó el juego por primera vez en marzo, difiere de su homónimo, el juego para dispositivos móviles de 2015, Hitman Sniper. Todavía no está claro cuánto de la jugabilidad de disparos llegará a la nueva versión, pero el editor confirmó que tendrá una historia completamente nueva sin conexión con los eventos del Hitman Sniper original.

El shooter para móviles de acción en vivo Hitman Sniper estaba precedido por un juego muy diferente: el juego de rompecabezas por turnos de 2014, Hitman Go, una versión más lenta aclamada por la crítica. El éxito de Hitman Go (que condujo hacia versiones similares de rompecabezas de Lara Croft y Deus Ex para móviles), sin mencionar los reboots de la franquicia principal que llegan hasta Hitman 3, nos da la esperanza de que este nuevo juego para móviles pueda ofrecer una versión única de la franquicia.