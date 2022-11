Japón vs España: ¿cuándo juega la selección su siguiente partido?

El final de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar tendrá el encuentro entre Japón y España como uno de los duelos más emocionantes. Este partido marcará el futuro de ambas escuadras, que buscan pasar a las rondas eliminatorias del torneo más importante de la FIFA.

La Roja sacó un empate ante Alemania por lo que su pase a la siguiente ronda, aunque se antoja muy probable, aún no está sellado. Por otro lado, Costa Rica dio el campanazo de la segunda jornada, venciendo a los nipones y resarciéndose de la paliza recibida ante España en el primer partido. Así pues, este duelo es suma importancia para ambas selecciones, y para sus compañeras de grupo.

Los de Luis Enrique llegan, en principio, como favoritos. En lo que va de la primera ronda, los españoles son posiblemente los que mejor fútbol han mostrado. Además, el centro del campo de la Roja será un quebradero de cabeza para el equipo asiático, pues se espera que la posesión de la pelota esté controlada, como casi siempre, por los ibéricos.

Sin embargo, Japón buscará jugar a la contra y esperan volver a ser el equipo que sonrojó a Alemania en la primera jornada. La ventaja de los nipones es que dependen de ellos mismos. Sin embargo, un empate aún les puede dar la clasificación si Costa Rica y Alemania también quedan en tablas o si alguno de estos equipos no logra imponerse en el criterio de goles por visitante.

Japón vs España (Image credit: FIFA) Fecha: jueves, 1 de diciembre Hora de inicio: 20:00 (hora de Madrid) Estadio: International Khalifa (Doha) Emisión en directo: La 1 de TVE Puedes verlo desde cualquier lugar con una de las mejores VPNs

Se trata de un encuentro nunca antes visto en la historia de los Mundiales, pero el duelo cuenta con un antecedente en partido amistoso. La única vez que se enfrentaron estas dos selecciones fue en abril del 2001, donde los europeos lograron quedarse con el triunfo por resultado de 1-0. Aquel día, Rubén Baraja hizo subir el único gol al marcador.

Tras más de 20 años, las selecciones se enfrentarán esta vez en un partido que no puede ser más serio, correspondiente a la tercera y decisiva jornada del Mundial de Qatar 2022.

Japón vs España : ¿dónde verlo?

Este Mundial está siendo ofrecida en abierto por televisión por la 1 de TVE, cadena que tiene las emisiones de los partidos más importantes del campeonato. Concretamente, el partido de España del jueves se podrá ver por la 1 a partir de las 20:00.

Mediapro también tiene los derechos para la emisión de los 64 partidos del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. De esta manera, podremos ver por 19,99 euros este evento deportivo tan especial suscribiéndonos a través de la página GolMundial.com. Asimismo, Movistar+ llegó a un acuerdo con Mediapro para poder retransmitir en su plataforma todo el Mundial. Así, los usuarios que cuenten con los paquetes "LaLiga" y "Todo el Fútbol" podrán disfrutar también de la competición.

(Image credit: FIFA)

Cómo ver el Japón vs España en streaming

¿Cómo? ¿Que va a jugar España y (seleccione su problema) tu tele se ha estropeado / se ha cortado la señal de la antena / no tienes televisión en casa? ¡Tranquilo! En España se pueden ver los partidos del Mundial por internet, accediendo a la web de RTVE (opens in new tab). Desde esta página puedes ver la emisión en directo de todos los canales de Televisión Española y, por lo tanto, puedes sintonizar los partidos que se emitan por la 1.

Cómo ver Japón vs España desde el extranjero

Si estás en el extranjero, probablemente no podrás sintonizar el partido como lo harías normalmente desde casa. Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. No te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no sientas que tienes que perderte este partidazo porque coincide con tus merecidas vacaciones.

A continuación te ofreceremos una amplísima selección de VPNs para que elijas la que mejor se ajuste a tus necesidades, presupuesto, sistema operativo o facilidad de uso.