iPadOS 17 podría dejar de dar soporte a los iPad Pro más antiguos

Apple dejará de dar soporte a algunos iPads con el lanzamiento de iPadOS 17, incluidos los iPad Pro de primera generación. Este rumor llega después de otro anterior que afirmaba que Apple también dejaría de dar soporte a los iPhones más antiguos.

Según la publicación tecnológica francesa IPhoneSoft (opens in new tab), que cita una fuente interna de Apple, la compañía no actualizará los iPads con procesadores A9 y A9X propios de Apple, eliminando de la lista al iPad Pro de 2015 (tanto el modelo de 9,7 pulgadas como el de 12,9 pulgadas) y al iPad 5. Los procesadores son a menudo un punto de referencia que Apple utiliza para decidir qué dispositivos actualizar año tras año, ya que proporcionan una línea de base de características compatibles.

Se espera que Apple siga actualizando los mejores iPad actuales (opens in new tab), incluidos todos los iPad Pro posteriores, en un futuro previsible. En el momento de escribir esto, no está exactamente claro lo que la compañía está poniendo en iPadOS 17 para diferenciarlo de iOS 17. Sabremos más al respecto cuando Apple anuncie estas actualizaciones en la WWDC 2023 en junio.

Todo camino tiene un final

Aunque Apple mantiene sus iPhones y iPads con actualizaciones del sistema operativo durante mucho más tiempo que la mayoría de sus rivales de Android, este soporte nunca es eterno. A medida que los dispositivos envejecen, sus chips son menos capaces de cumplir con las demandas de las nuevas versiones y funciones del sistema operativo. El paso del tiempo también significa que el hardware comienza a degradarse físicamente, con una menor duración de la batería y un rendimiento ralentizado, hasta el punto de que un dispositivo antiguo empieza a dar más problemas que alegrías.

No sólo los propietarios de iPads antiguos estarán con la mosca detrás de la oreja, ya que se espera que Apple también elimine algunos iPhones con el lanzamiento de iOS 17. En concreto, se rumorea que el nuevo sistema operativo de Apple, iOS 17, eliminará algunos iPhones. En concreto, se rumorea que pondrá fin a la compatibilidad con el iPhone X y el iPhone 8. Aunque el iPhone X fue mítico por encabezar la transición al actual paradigma de diseño de smartphones sin biseles, tanto los mejores iPhones (opens in new tab) como los mejores teléfonos Android (opens in new tab) se han alejado de ese aspecto a sus respectivas maneras.

Con el iPhone 15 (opens in new tab) y el 15 Ultra en camino para dar forma al futuro de iOS (y de iPadOS por implicación), es agridulce ver cómo el pasado se aleja cada vez más en el retrovisor.