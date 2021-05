Instagram y Facebook estrenan una opción para ocultar los 'me gusta' de las publicaciones: la responsabilidad será ahora de los usuarios

Después de muchos experimentos con los recuentos de los 'me gusta' en las publicaciones, Facebook e Instagram ahora han decidido permitir que los usuarios elijan si mostrar o no los 'me gusta' en cada una de sus actualizaciones.

"Es posible que hayas notado que hemos estado haciendo pruebas para ocultar los 'me gusta' en Instagram durante un tiempo. Hoy anunciamos que todos en Instagram y Facebook ahora tendrán la opción de ocultar sus recuentos públicos de 'me gusta', para que cada usuario pueda decidir qué le funciona mejor", publicó Instagram en su anuncio de esta actualización.

"Probamos a ocultar los recuentos de los 'me gusta' para ver si podía quitar presión a la experiencia de algunas personas en Instagram. Lo que escuchamos de usuarios y expertos fue que no ver los recuentos de 'me gusta' era mejor para algunos y molesto para otros, especialmente porque la gente usa el contador de 'me gusta' para tener una noción de lo que es tendencia o popular, por lo que daremos ambas opciones", agregó.

Cómo funciona la nueva función 'ocultar'

A partir de hoy, los usuarios tendrán la opción de ocultar estos recuentos en todas las publicaciones de su feed. También tendrán la opción de ocultar los recuentos de 'me gusta' en sus propias publicaciones, para que otros no puedan ver cuánto feedback tienen sus publicaciones.

Los usuarios pueden ocultar los 'me gusta' en las publicaciones de otros visitando la nueva sección Publicaciones en Configuración. Este control se aplica a todas las publicaciones de su feed. "También puedes optar por ocultar los 'me gusta' antes de compartir una publicación. Puedes activar o desactivar esta configuración incluso después de que se publique. Las personas quieren más flexibilidad, por lo que pensamos que sería importante ofrecerles la opción. En las próximas semanas verás que ambos controles llegan a Facebook".

"Cambiar la forma en que las personas ven los recuentos es un gran cambio. Continuaremos trabajando en nuevas formas de ofrecer a las personas más opciones, para que se sientan bien con el tiempo que dedican a nuestras aplicaciones", agregó la compañía. Facebook e Instagram también están buscando más formas de dar a las personas el control de su experiencia.

Habían anunciado nuevas herramientas para permitir que las personas filtraran contenido ofensivo de sus DM y les dieron a los usuarios formas de controlar lo que ven y comparten en las noticias de Facebook, como la barra de filtros de noticias, la fuente de favoritos y elegir quién puede comentar.

Facebook e Instagram trabajando con expertos

La opción de Instagram de ocultar los 'me gusta' (Image credit: Facebook)

Facebook e Instagram declararon que estaban financiando más investigaciones externas sobre las experiencias de los usuarios en Instagram y cómo pueden mejorar sus políticas y productos para apoyar a su comunidad. "Actualmente estamos solicitando propuestas de investigación de academias y organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo. Si estás interesado, puedes encontrar más información aquí sobre cómo enviarlas".

En la India, recientemente colaboraron con los Jóvenes Líderes para la Ciudadanía Activa (YLAC) para iniciar la quinta edición de la 'Counter Speech Fellowship', un programa que involucra a adolescentes creativos a utilizar el poder de la narración visual para iniciar conversaciones significativas sobre temas importantes para los jóvenes de todo el mundo. Esto incluye temas de acoso, diversidad, bienestar mental e igualdad de género.