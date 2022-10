Instagram acaba de hacer más difícil que los trolls se cuelen en tus DMs

Instagram ha presentado un conjunto de nuevas funciones de seguridad en iOS y Android para proteger mejor a los usuarios de los trolls ofensivos de Internet.

Las mejoras en el sistema de bloqueo de la plataforma, las actualizaciones de las palabras ocultas, los recordatorios de amabilidad y los avisos de respuesta a los comentarios (más información sobre las cuatro actualizaciones a continuación) funcionarán para evitar el abuso de los usuarios en general y de las figuras públicas por igual, dice Instagram.

Ahora, por ejemplo, cuando bloquees a alguien en Instagram, también tendrás la opción de bloquear otras cuentas que esa persona pueda tener ya, además de las que pueda crear en el futuro, lo que hará más difícil que interactúe contigo. Basándose en los resultados de las pruebas iniciales, Instagram calcula que el cambio hará que se bloqueen automáticamente cuatro millones de cuentas más cada semana.

También se ha actualizado el sistema de palabras ocultas de Instagram, que filtra las solicitudes de DM y los comentarios que contienen palabras, frases y emojis ofensivos. El servicio de redes sociales ha mejorado el filtrado para detectar errores ortográficos intencionados de términos ofensivos, y la función se ha ampliado para cubrir las respuestas a Historias no deseadas de usuarios aleatorios. Activa esta función en los ajustes de privacidad de la aplicación, si aún no lo has hecho.

Actualizaciones de los bloqueos, palabras ocultas, codazos de comentarios y recordatorios de amabilidad (de izquierda a derecha) en acción en Instagram (Image credit: Instagram)

En el futuro, Instagram dice que también aplicará este sistema de palabras ocultas a las solicitudes de DM que contengan spam y estafas, lo que (esperamos) significará que ya no tengas que eliminar manualmente esos lanzamientos de estafas piramidales demasiado buenos para ser verdad.

Los recordatorios de amabilidad son totalmente nuevos, aunque de momento sólo se aplican a creadores y personajes públicos. Ahora, cuando intentes enviar una solicitud de DM a un creador, Instagram te mostrará un mensaje en la parte inferior del chat recordándote que debes ser amable y mantener Instagram como un lugar de apoyo.

Los avisos de comentarios se basan en el mismo principio y se aplican más ampliamente en todo Instagram. Sobre la base de las advertencias de comentarios existentes, las nuevas notificaciones animarán a las personas a detenerse y considerar cómo quieren responder antes de responder a un comentario que los sistemas de Instagram marcan como potencialmente ofensivo.

Instagram dice que estos avisos ya están disponibles para las personas cuyas aplicaciones de Instagram están configuradas en inglés, portugués, español, francés, chino o árabe. Es de suponer que habrá más regiones en el futuro.

Para más contenido relacionado con Instagram, consulta nuestras guías sobre cómo cambiar tu contraseña de Instagram (opens in new tab) (o restablecerla), activar el modo oscuro (opens in new tab) y cómo guardar vídeos (opens in new tab). (spoiler: es fácil).