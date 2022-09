Esta aplicación te libra de los anuncios que te hacen perder tiempo en Instagram

(Crédito de imagen: The OG App and Luke Chesser/Unsplash)

Hartos de la forma en la que funciona actualmente este servicio, un grupo de desarrolladores ha creado una versión de Instagram que elimina todos los anuncios y permite crear nuevos feeds personalizados.

Esta variante se llama The OG App (opens in new tab) y lleva a Instagram de vuelta a lo básico. No es una plataforma de la competencia y sigues teniendo las mismas funciones básicas, como las Historias y la página de Exploración. Sólo que ahora tienes el control sobre el contenido que aparece en tu feed de actividad, gracias a una amplia gama de herramientas y filtros. Los desarrolladores involucrados en el proyecto dijeron que querían "poner a los usuarios, no a los anunciantes, en primer lugar a través de esta aplicación."

En el momento que redactamos este artículo, la aplicación OG sólo está disponible oficialmente en Google Play Store (opens in new tab). Si vas a la App Store de Apple, lo único que te sale es una página web que se carga sin parar. Sin embargo, puedes unirte al programa TestFlight (opens in new tab) para probar la versión beta de The OG App.

¿Qué pasa con la aplicación OG?

Las nuevas herramientas y filtros permiten a los usuarios mejorar sus cuentas de Instagram, según los desarrolladores.

Puedes crear nuevos feeds que sólo mantengan el contenido de tus amigos o de las suscripciones elegidas. Las actualizaciones de los feeds se pueden desactivar durante 24 horas. Y como ya se ha mencionado, The OG App elimina todos los anuncios, por lo que no se accede a nada más que al contenido que se quiere ver.

Aunque nos gusta la idea de un Instagram sin anuncios, la experiencia del usuario no está tan depurada como nos gustaría.

En primer lugar, el acceso a la cuenta de Instagram es enrevesado. Al iniciar la aplicación, tienes que iniciar sesión en tu perfil de Instagram utilizando el número de teléfono o la cuenta de Google asociada. Después de iniciar la sesión, tienes que conectarte por segunda vez con tus credenciales de Instagram. Hicimos todo esto sólo para encontrarnos con un mensaje de error diciendo que lo intentáramos de nuevo en unos minutos. El error podría ser de la última actualización, pero la aplicación nos obligó a descargarla y nos quedamos bloqueados.

Afortunadamente, la solución está en camino. Según la cuenta oficial de Twitter del desarrollador (opens in new tab), el plan es "reorganizar el flujo de inicio de sesión, lo cual debería resolver el 90% de los problemas a los que se enfrentan los usuarios]. También se espera que se añadan nuevas funciones. El equipo detrás de The OG App está trabajando en feeds colaborativos, en "compartir feeds personalizados con amigos" y en la posibilidad de subir Historias de Instagram.

¿Se retirará de las tiendas de apps?

La pregunta sigue siendo si Meta acabará con la aplicación OG. Y la respuesta a esta pregunta es "tal vez". Según Alessandro Paluzzi, el servicio The OG App "utiliza la API privada de Instagram sin permiso". La API (o interfaz de programa de aplicación) es una parte del software que le permite comunicarse con otras aplicaciones. Paluzzi afirma que, debido a la falta de autorización, se espera que The OG App desaparezca pronto de las tiendas. Una situación similar ocurrió cuando Google eliminó YouTube Vanced (RIP), una aplicación no oficial.

Instagram ha sido objeto de muchas críticas últimamente. La plataforma ha hecho grandes esfuerzos para competir con Tik-Tok. Y regularmente trae actualizaciones que deterioran sus características más básicas. Si The OG App sobrevive, seguro que encontrará un gran número de seguidores entre los miembros de Instagram que no están contentos.