Incomprensible - Netflix cancela Destino: La Saga Winx, a pesar de su popularidad

Netflix ha decidido cancelar la popular serie de adolescentes Destino: La Saga Winx, tras solo dos temporadas.

Así lo ha anunciado el showrunner Brian Young a través de una publicación en Instagram (opens in new tab). "No es una noticia divertida de compartir", ha escrito, "pero Netflix [ha] decidido no seguir adelante con la tercera temporada de Destino: La Saga Winx".

Esta adaptación live-action de la serie animada de Nickelodeon, Winx Club, estrenó su primera temporada en Netflix allá por enero de 2021 antes de volver para una segunda temporada en septiembre de este año. Sus últimos episodios acumularon un total de 49 millones de horas de visualización en su primer mes de estreno, convirtiendo a Destino: La Saga Winx en la serie número 1 en 76 países entre septiembre y octubre de 2022.

Al parecer, la popularidad de la serie, que le ha llevado a lo alto de las listas, no ha sido suficiente para convencer a los exigentes ejecutivos de Netflix.

Tal y como ha añadido Young en Instagram: "Esto es especialmente duro porque sé que a muchos de vosotros os encantó [la segunda temporada]". "Es un resquicio de esperanza desgarrador, pero un resquicio de esperanza al fin y al cabo. Estoy muy orgulloso de todos los que han trabajado en la serie, y muy contento de que hayamos podido contar las historias que hemos contado."

"Nuestro elenco y el equipo han trabajado muy duro para crear este mundo y estos personajes", añadió. "Estoy agradecido por todos y cada uno de ellos, y por todos vosotros por vernos. Han sido cuatro años increíbles. Espero que nos volvamos a ver en el futuro".

Lo más frustrante de todo para los fans, es que la temporada 2 de Destino: La Saga Winx, terminó con un cliff-hanger en toda regla. Tal y como ha dicho un fan (opens in new tab) de la serie en Twitter: "No podéis terminar la serie así", mientras que otro ha escrito (opens in new tab): "Oye Netflix, ¿puedes al menos TERMINAR la serie antes de cancelarla? En serio, esto se está volviendo molesto".

HOW can Netflix cancel a show that’s been breaking records and has SO much potential?! I truly do not get it. Fate: The Winx Saga deserves better. Explain. @netflixNovember 1, 2022 See more

¿Vuelve Netflix a las andadas?

La lista de series canceladas por Netflix ha disminuido en los últimos meses, aunque sigue habiendo varias que no se han librado de la cancelación, incluso aunque la plataforma haya conseguido mejorar sus cuentas. Bad Crimes, por ejemplo, una comedia en desarrollo que iba a ser protagonizada por Nicole Byer y Lauren Lapkus, fue cancelada recientemente antes de llegar a estrenarse.

Sin embargo, en general el futuro parece brillante para las películas y series de Netflix, más prometedor, al menos, de lo que parecía a principios de 2022. Las finanzas de la compañía están supuestamente recuperándose conforme llegamos al fin de este año, y parece que su beneficio se disparará aún más en 2023 y en adelante.

Para aumentar sus ingresos, Netflix no solo está intensificando su lucha contra el uso compartido de cuentas (opens in new tab), sino que también está preparando el lanzamiento de un nivel de suscripción más barato y con publicidad (opens in new tab) para ofrecer a los suscriptores una opción más económica que no afecte tanto a sus bolsillos, con la intención de retener a los usuarios.

Evidentemente, la reorganización del negocio de Netflix parece haber llegado demasiado tarde para Destino: La Saga Winx, pero esperemos que las demás series de Netflix estén a salvo de la cancelación tras el cambio de estrategia de la compañía. Porque esto no nos gusta nada.