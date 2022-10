Llega el Netflix barato y con publicidad, y es tan malo como se esperaba

Tras la confirmación en junio por parte de Ted Sarandos, codirector general de Netflix, de que el servicio contaría con un nivel de suscripción con publicidad, la empresa ha dado a conocer hoy los detalles de su nuevo plan de Básico con Publicidad.

Netflix con anuncios costará en España 5,49€ al mes, con un lanzamiento el 1 de noviembre.

Según una entrada del blog corporativo de Netflix en la que se anuncia el nivel con publicidad, la nueva oferta no tendrá ningún impacto en los precios de sus planes actuales, que van de 7,99€ a 17,99€ al mes en nuestro país, siendo el plan estándar de 12,99€ el más demandado.

(Image credit: Netflix)

La publicación señala que los anuncios tendrán una duración de 15 o 30 segundos y aparecerán tanto antes como durante los programas en streaming. En general, los espectadores pueden esperar ver de 4 a 5 minutos de anuncios por hora. Al igual que el plan básico actual del servicio, la calidad de vídeo se limitará a 720p HD en lugar de 4K con HDR disponible en el nivel Premium.

No todos los programas actuales estarán disponibles en el nivel con publicidad "debido a las restricciones de las licencias", según Netlix. En cuanto al número de programas bloqueados, la compañía estima que "entre el 5% y el 10% de la programación general no estará disponible dependiendo del país."

La publicación de Netflix también confirma nuestros temores de que los usuarios de su nivel Básico con Anuncios no podrán descargar contenidos, una capacidad que se ofrece a sus suscriptores Básicos, Estándar y Premium.

(Image credit: Netflix)

Netflix con anuncios era inevitable

No podemos decir que no lo hayamos visto venir. Durante los últimos dos años, Netflix ha estado luchando para mantenerse al día con la nueva competencia de streaming de Disney, HBO y otros gigantes del entretenimiento. La base de suscriptores de la compañía se desplomó en la primera mitad del 2022, lo que provocó el despido de personal y la cancelación de producciones que estaban en marcha, especialmente en la categoría de animación.

El nuevo plan de Netflix con apoyo publicitario llega justo un mes antes del lanzamiento del nivel de Disney+ con anuncios, que representará una opción más cara para aquellos que busquen contener los costes de streaming del hogar en medio de la inflación y la tensión económica actuales.

Para algunos espectadores, que no haya acceso a algunos contenidos en el nivel con publicidad podría ser un factor decisivo, ya que muchos se suscriben para ver un programa concreto. Sí, puede que no todo el mundo quiera ver Dahmer, pero ¿no poder ver Stranger Things o Seinfeld después de pagar tu cuota mensual? No, gracias.

No poder descargar programas también será un problema, puesto que muchos aprovechan esta función para ver contenidos durante el viaje al trabajo u otros desplazamientos en entornos en los que los servicios Wi-Fi o la cobertura móvil pueden ser irregulares. Pagar más dinero por uno de los niveles sin anuncios más caros de Netflix resuelve este problema, por supuesto, pero entonces vuelves a gastar lo que no querías.

Con la adición del nuevo plan, Netflix es ahora como cualquier otro servicio de streaming que está dispuesto a llenar sus series y pelis de anuncios. La medida puede traer nuevos suscriptores a la compañía, pero seguro que no ayudará a diferenciarla del resto.