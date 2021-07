Hemos usado la beta pública de iOS 15 todo el día y es mejor que iOS 14

La beta pública de iOS 15 ya está disponible, y cualquiera con un iPhone compatible puede descargarla. Así que, obviamente, ya lo hemos hecho, y hemos experimentado con algunas de las nuevas funciones que tiene esta gran actualización de iOS, algunas de las cuales ofrecen mejoras en la calidad de vida que hacen que iOS 15 parezca una gran mejora con respecto a iOS 14.

No esperes que iOS 15 marque una diferencia enorme en la experiencia del iPhone, además de que ya nos lo enseñó Apple en su WWDC 2021. Como con muchas de las actualizaciones anuales de la manzana, las mejoras están limitadas a un par de aplicaciones, unos retoques casi imperceptibles y otras cosas de las que ni te darás cuenta de que están a no ser que te pongas a buscarlas.

No es la única beta pública de Apple disponible, sino que las betas de iPadOS 15 y watchOS 8 también están disponibles.

No vemos todavía todas las promesas que nos han hecho en iOS 15, pero nos lo esperábamos, ya que Apple va introduciendo más funciones a medida que avanzan en las betas. (Para más confusión, los de Cupertino la han llamado 'Public Beta 2', aunque es la primera disponible para los que no somos desarrolladores.)

Pero las nuevas funciones en iOS 15 nos han ganado y no podemos esperar más. Probablemente no encontremos algunas, pero estos son nuestros descubrimientos después de un día usando la nueva versión de iOS.

(Image credit: Future)

Live text

Esta es probablemente la mejor función, la Google Lens de Apple, por así decirlo. En la WWDC 2021, Apple nos mostró la habilidad de iOS 15 para usar IA y el machine learning para encontrar texto y buscarlo online. A nosotros nos ha costado un poco, pero lo hemos conseguido: abre la cámara, haz una foto y mantén pulsado el lugar en la imagen donde haya texto. Abajo a la derecha verás un icono, púlsalo y el iPhone detectará todo el texto que haya en la imagen, incluso podrás seleccionar lo que desees y buscarlo, traducirlo o copiarlo...

Está genial, es como una búsqueda visual de Siri, pero es una herramienta que la gente ni sabrá que está. Sé que tendré que hacer un esfuerzo para acordarme de que existe. No es perfecto: no siempre reconoce palabras en todos los ángulos, y le cuesta cuando son logos estilizados, pero una vez reconoce el texto, puedes hacer cualquier cosa.

También hay una función de traducción junto al 'consultar (online)', que parece que va bastante bien, traduciendo un fragmento en un libro en francés que teníamos a mano, e incluso puede leernos la traducción en alto. Es, obviamente, una función maravillosa para cuando estás de viaje, o leyendo menús que no están en tu idioma. De momento, los idiomas disponibles son árabe, inglés (británico y norteamericano), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, chino mandarín, portugués, ruso y, por supuesto, español.

Mensajes

Puedes mantener pulsado un link para fijarlo a cualquier conversación, incluyendo a usuarios de Android. Pero iMessage tiene una función más: la habilidad de traducir un mensaje si se ha enviado en otro idioma. ¿Vendrán más funciones? Esperemos que sí.

Beta pública de iOS 15 a la izquierda, iOS 14.6 a la derecha (Image credit: Future)

Safari

Safari también ha sufrido cambios. El más notable es que la barra de búsqueda se ha movido a la parte inferior de la pantalla, un movimiento casi blasfemo en cuanto a la tradición en el motor de búsqueda, pero uno que ayuda a no tener que entrenar los pulgares.

A la derecha de la barra de búsqueda hay tres puntos para abrir un menú con todas las opciones, y el típico botón para abrir tus ventanas, que ha sido rediseñado también: ahora puedes ver hasta 6 ventanas enteras a la vez. Lo mejor (o lo peor, dependiendo de cómo lo mires) es que cuando estás viendo las pestañas, también ves cuántas tienes abiertas en la parte inferior mediante un número.

Si quieres cambiar entre una ventana y otra, puedes tocar y mantener la barra de búsqueda y deslizar a izquierda o derecha.

(Image credit: Future)

Notificaciones

Lo sabemos, las notificaciones no son sexys, y no están en el top de cambios más esperados de iOS 15. Aun así, son el corazón de un iPhone y cualquiera con la beta identificaría los cambios en un momento.

Para los que acaban de llegar, las notificaciones son más estrechas, con menos espacio vacío entre el texto, y lo que parecen iconos más llamativos. Hay un poco más de hueco entre cada grupo de notificaciones, lo que hace que estén menos congestionados, y ahora es más fácil seleccionar grupos, que se ensombrecen para desaparecer todos juntos.

También puedes elegir qué notificaciones permites que te molesten en los modos de 'Concentración' (el nuevo nombre para No Molestar, Dormir, y los nuevos modos Personal y Trabajo). Es útil para aquellas aplicaciones que necesitan acción, como para atender a compañeros, familiares o amigos, y poder llamarlos y que te llamen en cualquier momento. Esta función es muy personalizable, y te permite poner aplicaciones para que aparezcan en la pantalla de bloqueo, notificar a contactos sobre en qué estado estás en ese momento... (no me molestes, que estoy trabajando).

Beta pública de iOS 15 a la izquierda, iOS 14.6 a la derecha (Image credit: Future)

Mapas

Ya, no hemos visto casi nada de lo que nos prometió Apple para Mapas en iOS 15, como intersecciones mucho más claras y condiciones de la conducción, y todavía no hemos tenido tiempo de configurar rutas favoritas para que Mapas predijera si estábamos o no en una, incluso aunque fuera en el metro, o sin señal alguna.

Pero hemos visto algunos cambios sutiles en Mapas, como edificios en 3D mejorados, y diferencias de color entre carreteras principales y secundarias. Un cambio más notable son un par de mejoras cuando pones direcciones: la ruta ahora serpentea hasta el destino (está chulo), y si Mapas recalcula la posición, lo volverá a hacer. Puedes cambiar también tu hora de salida.