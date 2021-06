WWDC 2021: 6 que quizás te hayas perdido

El discurso de apertura de la WWDC 2021 reveló muchas funciones nuevas que llegan a los dispositivos de Apple y, como de costumbre, hay varios ajustes y actualizaciones que llevar a cabo. Pero más allá de las noticias destacadas, hemos reunido 6 cosas que quizás te hayas perdido de la WWDC 2021.

Tal y como ya es habitual en el evento de software de Apple a mediados de año, ninguna novedad está relacionada con la llegada de hardware nuevo. Aunque habíamos escuchado rumores sobre la posible revelación de productos nuevos, como un versión de MacBook más pequeño, esta vez Apple he preferido centrarse en las actualizaciones del sistema operativo, y lo cierto es que varias de estas son bastante sorprendentes y revolucionarias a nivel del software que la gente común utiliza todos los días.

Algunas novedades son simples actualizaciones que hacen que el software de Apple sea aún mejor, como las innumerables mejoras de FaceTime. Pero otras cambian la forma en la que utilizarás tus dispositivos, como ocurre con la expansión de la aplicación 'Wallet' que ahora te permitirá desbloquear el coche, las puertas de casa e incluso las habitaciones de un hotel a través de iPhone o tu Apple Watch.

En general, se revelaron muchas cosas interesantes en el evento de software más importante de Apple, pero a continuación os dejamos 6 cosas que quizás te hayas perdido de la WWDC 2021, sin ningún orden en particular.

(Image credit: Apple)

FaceTime: mejor audio, llamadas grupales para reproducir contenido multimedia y más

Gracias a varias actualizaciones entre dispositivos, FaceTime está listo para recibir una larga lista de funciones nuevas que facilitan el simple hecho de ver y escuchar bien a las personas a través de videollamadas tanto individuales como grupales, así como la posibilidad de reproducir y ver contenido multimedia todos juntos.

En primer lugar, se han incorporado dos nuevas configuraciones respecto al micrófono, lo cual te permite escuchar más o menos ruido ambiental. ¿Quieres evitar los molestos pitidos de tráfico o las cortadoras de césped? Pues no tienes más que utilizar el aislamiento de voz. ¿Quieres llegar a captar la música de un artista callejero? Activa 'Mic Spectrum'.

Los grupos de FaceTime también han recibido algunas mejoras de bastante calidad, como por ejemplo al haber agregado la función 'Grid View' ("vista en cuadrícula"). También han incluido una nueva función de audio espacial que dirige el sonido para que suene como si viniera de donde está cada persona en la pantalla, de modo que si alguien está hablando y está situado en la esquina superior derecha de la pantalla, su voz parecerá salir de ahí.

Algunos dispositivos de Apple también podrán mostrar vídeos en modo vertical, agregar efectos de profundidad y, quizás lo más importante para algunos: tendrán la opción de difuminar el fondo.

Pronto, pero más adelante, también podremos invitar a personas a nuestras videollamadas a través de links de FaceTime. Al igual que cuando mandas una URL a otro usuario para unirse a una sala de Zoom o Google Hangouts, esta función te permitirá mandar un enlace para invitar a los asistentes con anticipación así como incluir el link en correos electrónicos y eventos de la aplicación 'Calendario'.

Además, ahora, mientras estás usando FaceTime, por fin puedes reproducir la misma canción o ver el mismo video junto a los demás integrantes de la videollamada a través de SharePlay. Las videollamadas pueden continuar sin interrupción mientras reproducimos contenido multimedia a través de imágenes superpuestas, así como los participantes pueden añadir canciones a la cola para crear una lista de reproducción durante la llamada.

Como era de esperar, al parecer, SharePlay solo funcionará con Apple Music y hará una selección de aplicaciones de contenido en streaming, incluyendo Disney+, Hulu, HBO Max, Twitch, TikTok, MasterClass y ESPN Plus, entre otras. De hecho, Apple va a lanzar una API de SharePlay, lo cual permitirá a los desarrolladores habilitar esta funcionalidad en sus aplicaciones.

(Image credit: Apple)

Utiliza Apple Wallet como llave para entrar en casa, carnet de conducir aprobado por la TSA y mando de desbloqueo del coche, todo en uno

Apple quiere que nos deshagamos y quedemos "completamente libres de nuestra cartera física", ya que planea agregar un montón de funciones nuevas a la 'Apple Wallet' mediante iOS 15, lo cual facilitará (en algunos casos) la posibilidad de viajar llevando tan solo tu iPhone.

De momento, la 'Apple Wallet' te permite pagar con el móvil (a través de 'Apple Pay'), guardar tickets para coger vuelos o asistir a eventos y poco más. Pero pronto, los modelos más nuevos de iPhone con banda ultra ancha (UWB) podrán desbloquear coches compatibles sin necesidad de que utilices las llaves (algo que los teléfonos con Android 12 también podrán hacer).

Apple también planea la posibilidad de desbloquear cerraduras inteligentes en tu propia casa o acceder al edificio de tu oficina a través de la aplicación Wallet en tu teléfono o tu Apple Watch. De las empresas asociadas que figuran en la lista, solo Schlage aparece en nuestra lista sobre mejores cerraduras inteligentes; sospechamos que la mayoría de los socios de Apple tienen que ver con la seguridad empresarial más que con la personal, o al menos por ahora.

Una de las novedades más sorprendentes es que ahora puede añadir una copia completamente encriptada de tu carnet de conducir a tu 'Apple Wallet', y luego simplemente tendrías que utilizar tu iPhone en el aeropuerto para darle a la TSA acceso a esa información. Apple dice que la TSA está "tratando de habilitar" esta tecnología en los aeropuertos, así que no sabemos si se implementará de inmediato cuando se lance iOS 15, pero el caso es que tu iPhone pronto se considerará una forma legal de identificación para poder viajar.

También se ha añadido soporte para Hyatt Hotels y Disneyworld, así que podríamos decir que la 'Apple Wallet' se ha vuelto más polifacética que nunca. Ahora bien, a partir de ahora tendrás que llevar mucho más cuidado para no perder tu iPhone, así como establecer una contraseña o código de acceso seguro, ya que alguien podría entrar en tu casa o incluso robarte la identidad a través del teléfono.

(Image credit: Apple)

Apple se pone al día con Google mediante funciones como Live Text, agrupaciones de pestañas y resumen de notificaciones

La WWDC 2021 trajo muchas innovaciones, pero cualquiera que esté familiarizado con los teléfonos Android se habrá dado cuenta de que algunas de estas funciones "nuevas" de Apple, en realidad ya han estado presentes en los dispositivos de Google durante mucho tiempo.

'Live Text' te permitirá utilizar la cámara del móvil para apuntar a una señal, una fachada, un cartel o cualquier imagen que incluya palabras; y después podrás seleccionar y copiar el texto en tu iPhone. Puedes tocar los nombres de los lugares, por ejemplo de un restaurante, para buscar información o reseñas, o colocar el cursor sobre palabras en idiomas extranjeros para traducirlas de forma inmediata. Además, la nueva herramienta 'Visual Look Up' reconocerá animales, pinturas, marcas, etc y te mostrará datos útiles sobre ellos.

¿Te parece que todo esto suena útil? Pues lo cierto es que la app 'Google Lens' ya hace todo esto e incluso cuenta con una versión para iOS. No obstante, por supuesto, las herramientas de iOS 15 de Apple se integrarán directamente en el sistema operativo del teléfono y no tendrás que descargar ninguna aplicación.

Otro cambio muy esperado en iOS han sido las notificaciones mejoradas y con filtros de prioridad. Junto con los iconos de aplicaciones más grandes y las fotos de los contactos junto a los mensajes, Apple te permitirá priorizar ciertas notificaciones marcándolas como más urgentes o relevantes en tu vida, mientras que reunirá los mensajes de spam y los avisos menos importantes en un solo espacio considerado una especie de resumen de notificaciones.

Gestionar y personalizar tus notificaciones en Android es especialmente sencillo y, según han informado, Android 12 incluirá todavía más mejoras, de modo que esto supone un primer paso para que Apple consiga ponerse al día.

Cualquiera que utilice Chrome también estará bastante familiarizado con las agrupaciones de pestañas, algo que Apple por fin hará posible en Safari después de actualizar a iOS 15. Pero aunque los nuevos grupos de pestañas de Apple presentan una estética elegante, lo cierto es que se comen bastante terreno comparado con otros navegadores.

(Image credit: Apple)

Una versión acelerada de Siri llegará por fin a dispositivos que no son de Apple

Amazon y Google a menudo suelen prestar sus asistentes de voz a los desarrolladores de hogares inteligentes, permitiéndoles implementar la tecnología de Alexa o del Asistente de Google de forma directa en los dispositivos. Sin embargo, en el caso de Siri y HomeKit, no tenías más remedio que controlar la tecnología del hogar mediante un iPhone o un HomePod Mini.

No obstante, ahora Apple por fin permitirá que los dispositivos de terceros también reconozcan los comandos de voz de Siri, aunque seguirás necesitando un HomePod que pueda procesar tus solicitudes. En la presentación del evento, se mostró cómo un ecobee (termostato inteligente) reproducía música a partir de una lista de reproducción de Apple Music, y además suponemos que Apple anunciará otros dispositivos con soporte para Siri en los próximos meses.

Lo cierto es que, esta vez, Apple, Amazon y Google se han unido para crear un nuevo estándar de hogar inteligente llamado 'Matter', el cual favorecerá la comunicación entre todos los dispositivos inteligentes, independientemente de la marca y de su sistema operativo. Con suerte, el nuevo estándar 'Matter' y la nueva libertad de Siri harán de HomeKit una opción más viable para las personas que construyen sus propias casas inteligentes.

Si solo utilizas Siri en tu iPhone, iOS 15 también hará que Siri responda mucho más rápido a tus comandos de voz procesándolos directamente en el dispositivo, sin depender de una conexión a Internet. En teoría, esto hará que el uso de Siri sea más seguro y privado, ya que Apple no necesitará almacenar tus grabaciones de voz.

(Image credit: Apple)

Gracias a la función 'Focus', solo tendrás que ver las notificaciones y la funciones que quieras

Muchas de las nuevas funciones presentadas en la WWDC 2021 se parecen mucho a funciones que ya habíamos visto en otras aplicaciones, y este es el caso de 'Focus'. En resumen, 'Focus' permite a los usuarios indicar en qué están trabajando en ese momento, en que "modo" quieren estar y cómo quieren que responda el móvil, es decir, qué aplicaciones y notificaciones son relevantes para mostrar mientras que todo lo demás se bloquea.

'Focus' incluye cuatro "modos": "No molestar" y "Dormir", que ya existían; y las nuevas propuestas, "Personal" y "Trabajo". La elección de un modo significa que el teléfono filtrará la información que se les mostrará a los usuarios, pudiendo seleccionar qué aplicaciones quieres que aparezcan en la pantalla de inicio y que notificaciones quieres recibir, lo cual facilita la desaparición de tentaciones y el bloqueo de distracciones.

Aunque 'Focus' se ha introducido como una función propia de iOS 15, al configurarlo en un iPhone se aplicará de forma automática a otros dispositivos de Apple, como por ejemplo al Apple Watch. Además, el iPhone también podrá sugerirte habilitar modos de la función 'Focus' durante el día basándose en la hora y la ubicación (por ejemplo si siempre sueles activar el modo "Trabajar" cuando estás la oficina o a la misma hora todos los días).

(Image credit: Apple)

Privacidad: bloquea los píxeles de seguimiento y oculta tu dirección IP

Para continuar con su legado de protección de la privacidad, sobre todo después de la función 'App Tracking Transparency' (transparencia en el seguimiento de aplicaciones) en iOS 14.5, Apple ha introducido algunas funciones nuevas que se centran en la privacidad del correo y el navegador Safari, entre otros.

Los anuncios digitales introducen píxeles de seguimiento imperceptibles en los correos electrónicos para detectar la actividad del usuario, pero ahora los usuarios de Apple pueden seleccionar si su cuenta de correo permite estos píxeles o no. 'Mail Privacy Protection' es una nueva función que te permite ocultar tu dirección IP y tu ubicación, así como ocultar si has abierto un correo electrónico (y cuándo).

Del mismo modo, Safari ocultará tu dirección IP a los rastreadores para evitar que recopilen datos de actividad y tu ubicación mediante los sitios web que visites. Además, ahora podrás ver qué rastreadores están tratando de acceder a tu actividad personal a través de un 'Informe de privacidad de Safari'.

¿Te parece buena idea? Pues Apple ofrece el mismo informe de privacidad en aplicaciones para que descubras qué aplicaciones están controlando tu actividad y con qué frecuencia te están rastreando, por ejemplo: si le das permiso a una aplicación para usar tu ubicación, el informe te mostrará la frecuencia con la que se ha accedido a tu ubicación durante los últimos siete días. Además, este informe revela cuándo y con qué servicios de terceros ha contactado la aplicación, y aunque no llega a mostrar qué datos se han compartido (solo cuándo), al menos te da una idea general de cómo de segura o invasiva es un aplicación.