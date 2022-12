Google, Apple y Mozilla se alían para crear una mejor herramienta de análisis de navegadores web

Apple, Google y Mozilla, considerados a menudo como los máximos rivales y raramente vistos en colaboración, han unido sus fuerzas para ofrecer a los usuarios de todo el mundo una herramienta mejorada de evaluación comparativa de navegadores web (opens in new tab).

Speedometer 3 (continuación de Speedometer 2) es un navegador de referencia diseñado para medir la capacidad de respuesta simulando las interacciones del usuario en aplicaciones web de demostración.

Por el momento, la versión 3 sigue en "desarrollo activo" según una página de GitHub (opens in new tab), que recomienda a los usuarios consultar la versión 2.1, desarrollada por los mismos tres gigantes de los navegadores, para obtener la "última versión estable".

Speedometer 3

Google Chrome (opens in new tab) (que representa casi dos tercios del mercado según las cifras de StatCounter (opens in new tab) de diciembre de 2022) usó Twitter para explicar sus intenciones de que Speedometer 3 se actualice, "para incluir cargas de trabajo modernas representativas, como los frameworks JavaScript".

Con más información que se compartirá "en los próximos meses", parece que Speedometer 3 podría estar todavía muy lejos.

Un tuit de la cuenta de desarrolladores de Mozilla (opens in new tab) explicaba la importancia de dicha actualización:

"Nadie construye intencionadamente una web que se ralentice o vaya a tirones. La Web promete experiencias fluidas, pero a veces se queda corta. Cuando es así, los usuarios sufren".

El hilo continúa discutiendo cómo Speedometer 2, que se envió en el 2018, necesita una actualización a medida que la web ha progresado.

WebKit (opens in new tab) (un proyecto de código abierto respaldado por Apple que impulsa Safari) fue un poco menos revelador en las redes sociales. Simplemente anunció planes para la empresa conjunta, afirmando que "trabajar juntos ayudará a las tres compañías a mejorar aún más el punto de referencia y mejorar el rendimiento del navegador para sus usuarios."

Safari y Firefox representan alrededor del 19% y el 3% de la cuota de mercado global de navegadores, respectivamente.

Por ahora, las actualizaciones siguen siendo en gran parte desconocidas, aunque un post de GitHub (opens in new tab) explica cómo funcionará la colaboración. Habrá tres tipos de cambios: cambios triviales que requieren la aprobación de un revisor, cambios no triviales que requieren la aprobación de al menos dos de las organizaciones y cambios importantes que requieren el consenso de todas las organizaciones.