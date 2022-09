Funciones de iOS 16: ¿cuáles llegarán a tu iPhone?

Aunque se ha confirmado que iOS 16 se lanzará el 12 de septiembre, trayendo consigo una pantalla de bloqueo rediseñada, mejores funciones de seguridad y otras interesantes novedades, algunos iPhones antiguos no tendrán acceso a ciertas mejoras.

Mayormente, tiene sentido, pues los chips dentro de algunos iPhones simplemente tendrán que quedarse con lo que está disponible en la última versión de iOS, mientras que algunos carecen del hardware necesario para hacer uso de ciertas características, como mejores fotos Retrato, por ejemplo.

Como iOS 16 es compatible con el iPhone 8 y el iPhone SE 2 y superiores, podrás crear tus propias pantallas de bloqueo sin problemas, pero es posible que algunas funciones de edición de imágenes estén ausentes.

Con esto en mente, hemos redondeado lo que no está disponible para ciertos iPhones, lo que puede tentarte a empezar a mirar el iPhone 14 (opens in new tab) o el iPhone 13 (opens in new tab).

iPhones con notch

Icono de batería

(Image credit: MacRumors)

Se trata de una omisión única de ciertos iPhones, ya que solo afecta a cualquier iPhone que cuente con el notch, debido al reducido espacio que queda en la parte superior de la pantalla.

Desde el debut del iPhone X y el notch en el 2017, la única forma de ver el porcentaje de la batería era a través del Centro de Control, deslizando hacia abajo desde la esquina superior derecha.

Sin embargo, en iOS 16 hay un nuevo ajuste que permite mostrar el número desde el símbolo de la batería.

iPhone 8 y superiores

Soporte para Joy Cons

(Image credit: Enrique Vidal Flores via Unsplash)

Si tienes unos Joy Cons de sobra por ahí, ahora puedes emparejarlos con tu iPhone para los juegos que admiten mandos.

iPhone XS y superiores

Recortar el modelo de una foto

(Image credit: Apple)

Podría decirse que otra función tan importante como la pantalla de bloqueo rediseñada en iOS 16, que permite mantener pulsado un modelo en una foto, y puedes arrastrarlo a otra app.

Editar una foto con esta función puede suponer un gran ahorro de tiempo si solo necesitas a tu mascota para usarla en otra imagen, por ejemplo, pero solo está disponible para los propietarios de un iPhone XS y superior.

Emojis dictados

(Image credit: TechRadar)

Una función sencilla: si necesitas insertar un emoji con tu voz, en iOS 16 por fin es posible, pero solo con un iPhone XS y superior.

iPhone 11 y superiores

Subtítulos en directo

(Image credit: Apple)

Una nueva función de accesibilidad permite poner subtítulos en directo en una llamada de FaceTime, de modo que alguien con problemas de audición podrá leer lo que el destinatario le está diciendo.

iPhone 12 y superiores

Detección de obstáculos

(Image credit: Apple)

Otra nueva función de accesibilidad en la que se utiliza el sensor LIDAR en un iPhone 12 Pro y superior, es en la que escaneará y detectará objetos y personas para aquellos con problemas de visión.