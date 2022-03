Evento lanzamiento Xiaomi 12 del 15 de marzo: 4 móviles que esperamos ver, y 3 que no

La gama Xiaomi 12 está apunto de aterrizar en España, ya que el evento de lanzamiento global es mañana, 15 de marzo. Ahora la gran pregunta es: ¿qué móviles formarán la gama Xiaomi 12, y cuáles se presentarán en el evento?

Si bien está prácticamente claro que habrá un modelo estándar, lo más seguro es que llegue acompañado de otros teléfonos. Además, en el cartel del lanzamiento pone claramente "Xiaomi 12 Series", por lo que se entiende que es más de un dispositivo.

Xiaomi Fan, este es el momento que estabas esperando. 💫🗓️ Marca en tu calendario el 15 de marzo a las 13:00 para el lanzamiento global de la nueva #Xiaomi12Series. #DominaCadaEscena pic.twitter.com/Q0Y7ilPwfUMarch 8, 2022 See more

Por suerte, como la gama Xiaomi 12 ya se presentó en China en diciembre de 2021, y lanzaron tres modelos, podemos hacernos una idea de qué esperar en el evento de mañana 15 marzo, que por cierto, empieza a las 13:00 hora española.

Claro que no esperamos que Xiaomi se limite a los móviles que salieron a la venta en su país natal, y lo cierto es que ha habido muchos rumores sobre otros miembros para la familia Xiaomi 12.

A continuación, hemos listado los modelos que esperamos que formen la gama de este año de la compañía. Hemos empezado por los que esperamos que anuncien mañana, y a continuación hemos comentado los que pensamos que se lanzarán más tarde.

4 móviles que esperamos ver en el evento de Xiaomi del 15 de marzo

Los siguientes cuatro modelos de teléfonos tienen muchas posibilidades de ser anunciados en el evento de lanzamiento global de los Xiaomi 12 del 15 de marzo. De hecho, algunos de ellos están prácticamente asegurados.

Xiaomi 12 (estándar)

El Xiaomi 12 (Image credit: Xiaomi )

Empecemos por lo evidente: no podría ser el evento de lanzamiento del Xiaomi 12 si el Xiaomi 12 no debutara ese día. Además, el móvil ya fue presentado en China en diciembre, por lo que sabemos todas sus características, especificaciones y diseño.

En realidad solo nos falta conocer su precio en España, y cuándo se pondrá a la venta exactamente.

Por resumir, una de las características nuevas del Xiaomi 12 (estándar) es que es de un tamaño más pequeño que su predecesor, el Xiaomi Mi 11, ya que el nuevo modelo cuenta con una pantalla de 6.28 pulgadas (frente a las 6.81 del predecesor). Es una AMOLED y tiene una resolución de 1080 x 2400, con una tasa de refresco de 120Hz.

El Xiaomi 12 presentado en China cuenta con el nuevo chip Snapdragon 8 Gen 1, que es el tope de gama que esperamos que equipen casi todos los buques insignia del mercado en 2022. Por otro lado, tiene un máximo de 12GB de RAM, hasta 256GB de almacenamiento, un módulo de cámaras con tres sensores, donde el principal es de 50MP, y una batería de 4.500mAh con carga rápida a 67W.

Es importante señalar que estas características son las que vimos en el Xiaomi 12 presentado en China, y es posible que algunas características o variantes cambien en el lanzamiento global del móvil. Saldremos de dudas mañana en el evento.

Puedes leer todos los detalles sobre el Xiaomi 12 pinchando aquí.

Xiaomi 12 Pro

El Xiaomi 12 Pro (Image credit: Xiaomi)

El Xiaomi 12 Pro fue otro de los móviles lanzados en el evento chino. Pero aquí cabe señalar que el año pasado también hubo un Xiaomi Mi 11 Pro, pero este nunca se llegó a lanzar en España de forma oficial.

Veremos mañana si este año si hay un modelo Pro, ya que no lo tenemos claro, aunque si tuviéramos que apostar creemos que sí. Todo depende de la estrategia internacional que pretenda seguir la compañía este 2022.

El Xiaomi 12 Pro lanzado en China cuenta con una pantalla AMOLED de 6.73 pulgadas, con resolución 1440 x 3200 y tasa de refresco de 120Hz. El chip es el mismo que en el modelo estándar, el potente Snapdragon 8 Gen 1, y viene acompañado de hasta 12GB de RAM y un máximo de 256GB de almacenamiento. La batería es de 4.600mAh, y ofrece una impresionante carga rápida de 120W (como el Xiaomi 11T Pro).

Una vez más, veremos cómo son las variantes específicas para España mañana en el evento, si es que finalmente presentan el Xiaomi 12 Pro.

Puedes consultar todos los detalles y especificaciones del Xiaomi 12 Pro aquí.

Xiaomi 12X

El Xiaomi 12X (Image credit: Xiaomi)

Aquí la cosa se pone más dudosa. El Xiaomi 12X fue el tercer móvil presentado en el lanzamiento de China en diciembre, y de los tres, es el que menos claro tenemos si lo veremos mañana.

Una vez más, no hubo un Xiaomi Mi 11X en España.

Pero aun así lo hemos metido en esta sección de móviles que sí esperamos, porque según el portal MySmartPrice, fuentes "de la industria" les han hecho llegar los precios de este teléfono en Europa. Por un lado, si Xiaomi no planeara lanzar el Xiaomi 12X en Europa, no deberían existir esos precios, pero por otro lado, aunque se lance en nuestro continente no significa que vaya a llegar a España. Sea como sea, como la información procede de una filtración, no sabemos si es verídica.

Repasando las características del Xiaomi 12X que se lanzó en China, es un móvil muy parecido al Xiaomi 12 estándar, y en realidad las diferencias más que nada residen en el procesador, que es el Snapdragon 870 en este caso (uno que no es tan potente), y por lo eso, el teléfono es más económico.

Teniendo en cuenta cuánto se parecen el Xiaomi 12 y el Xiaomi 12X, nos parece que ambos dispositivos están destinados a un público muy similar, y dudamos de la necesidad de lanzar ambos móviles a nivel global.

Xiaomi 12 Lite

El Xiaomi Mi 11 Lite (Image credit: Aakash Jhaveri)

Y ahora pasamos a hablar de un modelo que no se presentó en China, y que por tanto, todavía no existe en ningún mercado. El Xiaomi 12 Lite.

Este es por tanto el móvil que menos esperamos ver mañana, de entre los cuatro teléfonos enumerados en esta primera sección del artículo. Pero lo cierto es que nos olemos que tal vez sí que pudieran lanzarlo.

Ha habido varias filtraciones sobre el Xiaomi 12 Lite, y una de ellas afirmó que el móvil había sido certificado por la Comisión Económica Europea (CEE), lo cual solo se suele hacer cuando un dispositivo está a punto de lanzarse al mercado europeo.

Según los rumores, el Xiaomi 12 Lite contará con una pantalla de 6.55 pulgadas, con resolución 1080 x 2400 y tasa de refresco de 120Hz. También se ha dicho que contará con un módulo de tres cámaras, incluida una de 64MP, y que equipará un chip de gama media de las serie 7 de Snapdragon.

Ya veremos mañana en el evento si también presentan el Xiaomi 12 Lite, y en caso de que no lo anuncien, seguiremos creyendo que este móvil llegará en un futuro. Al fin y al cabo, el año pasado si hubo varios modelos Lite: el Xiaomi Mi 11 Lite, el Mi 11 Lite 5G y el Xiaomi 11 Lite NE (que fue el último en llegar).

3 móviles que NO esperamos ver en el evento de Xiaomi del 15 de marzo

Hay varios otros móviles de la gama Xiaomi 12 de los que se han hablado, aunque en caso de existir, no esperamos verlos mañana, sino que la compañía los lanzará más adelante.

Xiaomi 12 Ultra

El Xiaomi Mi 11 Ultra (Image credit: Future)

Por supuesto hay que empezar hablando del Xiaomi 12 Ultra, ya que el Xiaomi Mi 11 Ultra fue uno de los móviles más bestia del 2021, y además se ha rumoreado mucho que tendrá sucesor este año. Eso sí, todo parece apuntar a que no llegará hasta julio, como muy pronto.

Según las filtraciones, el Xiaomi 12 Ultra será más potente incluso que el Xiaomi 12 Pro. Se espera que la mayor mejora del modelo Ultra la encontraremos en las cámaras, y al parecer, podría contar con hasta siete sensores en su parte trasera.

Hemos reunido todas las filtraciones sobre el Xiaomi 12 Ultra en este artículo, ¡echa un vistazo!

Xiaomi 12 Ultra Enhanced

Según las filtraciones, ¡habrá un modelo que supere incluso al Xiaomi 12 Ultra! Lo llaman Xiaomi 12 Ultra Enhanced.

Lo cierto es que no hay más detalles sobre este móvil más allá de su nombre, por lo que no sabemos qué características serán tan mejoradas. Sea como sea, si no creemos que mañana presenten el Xiaomi 12 Ultra "normal", pues el Xiaomi 12 Ultra Enhanced menos todavía: en caso de existir, tardará en llegar, si es que se lanza a nivel global.

Xiaomi 12 Mini

También se ha hablado de un Xiaomi 12 Mini, pero teniendo en cuenta que la mayoría de las filtraciones son contradictorias o incompletas, no estamos para nada convencidos de que este sea un dispositivo que realmente exista, y además, dado que el Xiaomi 12 estándar ya tiene un tamaño bastante compacto, no parece necesario un modelo Mini.

Nos sorprendería si este móvil se lanzara en algún momento de este año, y estamos prácticamente seguros de que no se presentará mañana.