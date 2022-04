Este móvil es más potente que mi PC gaming y no entiendo por qué

No es ningún secreto que algunos móviles Android de hoy en día llevan especificaciones innecesarias (te estamos mirando a ti, cámaras de 108MP y pantallas 4K), y el nuevo Nubia Red Magic 7 Pro es la prueba de ello.

Se trata de un nuevo smartphone gaming de la compañía, que ya lleva unos cuantos (de ahí el 7 en el nombre), así que tal vez te pienses que saben lo que necesitan los gamers. Bueno, pues parece ser que necesitan más RAM que un PC gaming promedio.

Efectivamente, el recientemente desvelado Red Magic 7 Pro viene con un par de configuraciones, y la más alta de ellas llega a 18GB de RAM. Si quieres quedarte con 16GB, podrás tener un espacio de 1TB. Es una barbaridad.

Cuando saqué el teléfono de la caja y vi las especificaciones en la parte de atrás, me quedé atónito. Pero fue cuando me puse a jugar en mi PC gaming cuando caí en la cuenta de la potencia de esas especificaciones.

Supera a mi PC gaming

Mi PC gaming, hecho en 2021 para jugar a lo mejor, así como un poco de DaVinci Resolve y After Effects, tenía 'solo' 16GB de RAM.

Era una cantidad que, cuando compré los componentes, sobraba para lo que yo necesitaba. Y, después de haber usado el PC durante meses, parece que es suficiente para jugar y editar vídeo. 16GB está bien para tareas que no harías en un smartphone bajo ningún concepto.

El ordenador tiene 'solo' un SSD de 1TB, la misma capacidad de almacenamiento del Nubia. No fue la mejor decisión por mi parte, y he pedido un HDD de 6TB, pero me demuestra que el Red Magic 7 Pro iguala a mi PC gaming en almacenamiento.

(Image credit: Future)

Obviamente, cuando miras otras características, mi PC gaming es mejor, pero no entiendo por qué un teléfono necesita tantísima RAM.

Hay que tener en cuenta que ni la versión de 18GB de RAM ni la de 1TB del Red Magic 7 Pro llegarán a España, pero las dos que tienen 16GB de RAM sí que lo harán, y es la misma capacidad que tiene mi ordenador.

Los juegos, elevados a la máxima potencia

Cuando se trata de gaming en el móvil, hay un hecho que echa por la borda mucho marketing sobre este tipo de smartphones.

Los móviles no son consolas: no hay solo dos o tres versiones que son las que tienen todos. Hay cientos de móviles distintos, y para que todos puedan jugar juntos, la mayoría de los títulos están optimizados para que se puedan jugar en cualquier dispositivo.

No necesitas un tope de gama para jugar al PUBG, Call of Duty, Fortnite o Genshin Impact. Casi cualquier teléfono moderno puede, aunque no sea con los gráficos al máximo.

Esa es la curiosa (pero agradecida) diferencia de los móviles con los ordenadores. Muchos desarrolladores estarán orgullosos de decir 'bueno, algunos gamers no pueden jugar nuestro juego', bloqueando a los que no tengan las mejores especificaciones.

Tal vez porque estén diseñados como muy portátiles y accesibles, o porque los desarrolladores de móvil estén compitiendo por llamar tu atención, lo cierto es que muchos móviles de hace unos años pueden todavía con los juegos más populares.

Entonces, tener 18GB de RAM es totalmente innecesario. Podría incluso decir que no se necesitan más de 8GB, y a muchos hasta les sobraría con eso.

Así que... ¿por qué compañías como Nubia intentan poner tanta RAM? Bueno, no lo sabemos con certeza, pero podemos pensar en una razón: no estaría escribiendo este artículo si el móvil tuviera una cantidad de memoria estándar.