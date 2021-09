Este es el SSD para PS5 que debes comprar para duplicar el espacio de almacenamiento

Si tienes una PS5, seguro que te peleas constantemente con el espacio de almacenamiento, extremadamente limitado, de la última consola de Sony. Como no contamos con ninguna actualización de SSD para PS5, cada nuevo título adquirido requiere la decisión tan difícil de elegir qué otro juego borrar para hacerle hueco, cuando en realidad solo quieres que todos convivan juntos felizmente, sin miedo a ser expulsados.

Sin embargo, no tienes que preocuparte más por eso. Puedes ahorrarte todo el tiempo y estrés innecesario ahora mismo comprando el XPG Gammix S70 por 213,49€ en Amazon. Se trata del SSD para PS5 de 1TB más económico que puedes encontrar hoy, por al menos 20€ menos que la mayoría de sus rivales más parecidos. Las existencias llegarán muy pronto, así que asegúrate la tuya hoy antes de que se agoten y desaparezcan por un tiempo.

Este SSD también cumple con todos los requisitos de compatibilidad establecidos por Sony. Solo tendrás que instalar el SSD en tu PS5, después estará listo para comenzar. Una vez hecho esto, habrás duplicado el espacio de almacenamiento disponible de tu consola y tendrás mucho espacio para instalar muchos más juegos en la PS5. ¡Aleluya!

1TB XPG Gammix S70: 135,59€ en Amazon Habiendo sido lanzado a tiempo para la actualización del firmware, el XPG Gammix S70 es el SSD para PS5 de 1TB más económico que puedes encontrar hoy. Cumple con todos los requisitos de velocidad y tamaño de Sony, e incluye un disipador de calor pre-instalado para que no tengas que preocuparte por instalar uno aparte. Simplemente, conéctalo y... ¡a jugar! Ver Oferta

Si nuestra mejor opción se agota, no te preocupes, porque existen otras ofertas que deberías tener en cuenta si necesitas un SSD para PS5 lo antes posible. Echa un vistazo a algunas de las demás opciones que os presentamos a continuación, ¡algunas están disponibles ya!

500GB WD Black SN850: 115,43€ en Amazon Si crees que no necesitarás tanto espacio adicional, el WD Black SN850 es una gran opción como SSD para la PS5, ya que cumple con todos los requisitos e incluye un disipador de calor pre-instalado. Ver Oferta

1TB Crucial P5 Plus: 182,70€ en Amazon

El nuevo Crucial P5 Plus es un poco más lento que el Samsung 980 Pro, pero también es una opción más económica. Sigue estando por encima del requisito de velocidad de lectura de 5500 Mb/s, dictado por Sony, así que no notarás nada raro si lo usas para jugar a títulos de PS5. Pero eso sí: tendrás que añadir un disipador de calor, lo que supone unos 20€ extra, ya que este modelo tampoco incluye uno.

