Esta novedad de iOS 16.1 hace que la Dynamic Island del iPhone 14 Pro sea más útil todavía

La nueva Dynamic Island del iPhone 14 Pro es ahora un poco más dinámica todavía. iOS 16.1, que ha sido lanzado oficialmente en millones de iPhones esta semana, ha traído nuevos controles por gestos al innovador sustituto del notch de Apple.

Como sabéis, la Dynamic Island, que es exclusiva del iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, no solo ha movido el módulo de True Depth un poco más abajo del borde superior, sino que también ha creado una isla con mucha funcionalidad que es capaz de cambiar de tamaño. Desde una perspectiva técnica, la Dynamic Island es en realidad un conjunto de dos recortes en la pantalla Super Retina Display XDR: uno con forma de píldora y el otro más ancho y cilíndrico. Lo que hace Apple es usar hábilmente los pequeños cachitos de píxeles entre las dos formas para crear lo que parece ser una isla digital que cambia y que es totalmente dinámica, de ahí su nombre.

Dentro de la Dynamic Island pueden aparecer símbolos de actividad que indican, por ejemplo, si el teléfono está bloqueado, reproduciendo música o dándote direcciones con la aplicación del GPS. Esta isla puede expandirse para ofrecerte más detalles del mapa o realizar un escaneo con Face ID. En otras palabras, la Dynamic Island, que también admite aplicaciones de terceros, está diseñada para ser de muchas formas distintas, y hacer cosas diferentes, según quién la use.

Poder hacer esto es la novedad que ha traído iOS 16.1 (Image credit: Future)

Con la actualización iOS 16.1, la Dynamic Island ha recibido una nueva función. Si bien esta ya era capaz de mostrar dos aplicaciones en ejecución a la vez, hasta ahora se estas dos se encontraban siempre separadas en dos islas independientes, ya que se usaban algunos píxeles de la pantalla para separarlas. El cambio es que ahora, con un gesto, podrás ocultar fácilmente una de las actividades. Apple ha confirmado que esta función, que apareció por primera vez en la beta de iOS 16.1, ya forma parte de la descarga pública. En el vídeo que hay aquí encima puedes ver cómo funciona esto.

Por ejemplo, para hacer la prueba, ejecutamos Apple Music y empezamos a reproducir una canción, luego, cambiamos a Mapas y activamos la navegación para que nos salieran las indicaciones para volver a casa. En la pantalla de inicio, la Dynamic Island mostraba estas actividades en dos islas separadas. Pues bien, gracias a esta nueva función, podíamos colocar un dedo en la isla de música más pequeña y deslizar el dedo hacia la izquierda, ocultando de esta manera la isla secundaria, de forma que volvimos a tener una sola isla, con el tamaño original de la Dynamic Island, mostrando las indicaciones del GPS, y aun así seguir escuchando la música.

Para volver a mostrar esa isla secundaria más pequeña, puedes deslizar rápidamente tu dedo hacia la izquierda desde el extremo izquierdo de la Dynamic Island principal. De esta manera, la isla pequeña vuelve a ser independiente y a aparecer en su sitio original en el lado derecho.

Pues esta es la novedad, y sí, tal vez no sea un gran cambio, pero esto demuestra que Apple ve la Dynamic Island como una plataforma sobre la que puede construir un mundo de interacción, y que es un enfoque que puede expandir con el tiempo mediante actualizaciones como esta.

A todos nos gusta poder tener el control, así que estamos deseando ver qué será lo siguiente.