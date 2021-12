El smartwatch Garmin Venu 2 Plus vuelve a aparecer en imágenes filtradas

Después de que el Garmin Venu 2 nos dejara muy impresionados, estamos deseando ver qué hace Garmin con esta serie, y cada vez parece más probable que lo siguiente sea el Venu 2 Plus.

El conocido y (por lo general) fiable informador @evleaks ha publicado imágenes filtradas del próximo smartwatch Garmin Venu 2 Plus, imágenes que parecen ser renders oficiales del dispositivo de la propia Garmin.

Quizá recuerdes que en noviembre apareció una imagen que supuestamente mostraba el Venu 2 Plus en el propio sitio de soporte de Garmin. Fue retirada rápidamente, pero nos hizo pensar que una actualización del Venu 2 estaba de camino.

As with the previous leak, there isn't much that's new in terms of design when it comes to the Venu 2 Plus. However, there does appear to be a third physical button on the side of the casing, which some have suggested could be used to launch a digital assistant.

La historia del Venu 2 hasta ahora

No sabemos mucho más sobre el Garmin Venu 2 Plus por el momento, pero teniendo en cuenta la nomenclatura que utiliza Garmin, suponemos que no habrá grandes diferencias con el Venu 2 original.

El Garmin Venu 2 ofrece todo lo básico que se puede esperar de un smartwatch, además de numerosas funciones avanzadas para atraer a los aficionados al fitness y a los runners en particular: por ejemplo, tiene un GPS muy preciso y la aplicación Garmin Coach.

Al igual que la mayoría de los relojes Garmin, el Venu 2 está disponible con una selección de colores de correa y diferentes tamaños, y su precio es de 399,99€. Si hay un Venu 2 Plus en el horizonte, es de esperar que el precio suba un poquito.

Opinión: los smartwatches se merecen asistentes digitales

Apple Watch 7 (Image credit: TechRadar)

Por muy impresionante que sea la amplia gama de smartwatches de Garmin, hay una característica clave que se echa en falta: un asistente digital incorporado. Esto los deja en desventaja frente a modelos de la competencia como el Apple Watch 7 (con Siri) y el Samsung Galaxy Watch 4 (con Google Assistant).

Un tercer botón físico en la carcasa del Venu 2 Plus sugiere que esto podría estar a punto de cambiar. Es posible que Garmin añada su propio asistente digital al reloj, o al menos habilite los comandos de voz para pedir funciones al dispositivo.

Los smartwatches tienen pantallas relativamente pequeñas, por lo que son incómodos de manejar con la mano. Además, a menudo se utilizan mientras nuestras manos están ocupadas, ya sea cargando con la compra o intentando alcanzar un nuevo record haciendo deporte.

Aquí es donde entran en juego los comandos de voz: poder parar e iniciar el seguimiento de la carrera, por ejemplo, o tener una lectura de la frecuencia cardíaca actual mediante un comando de voz haría que el Garmin Venu 2 Plus fuera un dispositivo que tendríamos muchas ganas de ver (y la función se extendería, sin duda, a otros smartwatches de Garmin).