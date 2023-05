El Samsung Galaxy Z Fold 5 podría ser poco atractivo comparado con el Pixel Fold

A medida que se acerca el lanzamiento del próximo teléfono plegable de Samsung, empezamos a tener una imagen cada vez más clara de él gracias a las filtraciones, y las últimas sugieren que podría tener un aspecto muy parecido al del Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab).

La prueba más reciente de ello son las imágenes filtradas de una funda supuestamente para el Samsung Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab), y compartidas por @UniverseIce (opens in new tab) (que tiene un sólido historial).

Se trata de una carcasa sencilla y transparente, y en un tuit posterior muestran una carcasa equivalente para el Samsung Galaxy Z Fold 4 a modo de comparación, con la única diferencia evidente de que la carcasa del Z Fold 5 tiene un recorte separado para el flash a un lado del bloque de la cámara. La carcasa del Z Fold 4 no lo necesita, ya que el flash de ese teléfono se encuentra dentro del bloque de la cámara.

Here's the Galaxy Z Fold4 case pic.twitter.com/S6dfq0lnoCMay 11, 2023

Por supuesto, tomamos esto con cautela, y una imagen de la carcasa no nos mostrará todos los detalles del teléfono. Pero esto está muy en línea con algunos renders no oficiales recientes (opens in new tab), que también mostraron el Samsung Galaxy Z Fold 5 como un aspecto casi idéntico al Z Fold 4, sólo con el flash en una nueva posición.

Esos renders venían con dimensiones, sugiriendo que el Galaxy Z Fold 5 sería unos milímetros más pequeño que el Z Fold 4, pero eso es todo, por lo que sus tamaños también podrían ser casi idénticos. El único cambio significativo en el diseño que se desprende de las filtraciones es una nueva bisagra en forma de gota de agua, que permitiría que las dos mitades del teléfono quedaran más planas una contra la otra al cerrarse.

El problema con el Pixel

El Google Pixel Fold (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Así que si las filtraciones están en lo cierto, el Samsung Galaxy Z Fold 5 no suena como la más inspiradora de las actualizaciones visualmente, y si había algún año en el que necesitaba serlo, es este, ya que el Google Pixel Fold acaba de ser lanzado.

Es el teléfono plegable más delgado del mercado, con solo 5,8 mm de grosor cuando está desplegado. Eso también lo hace más delgado que el próximo Samsung Galaxy Z Fold 5 si las dimensiones filtradas son exactas, puesto que aparentemente tiene 6,3 mm de grosor.

También tiene una pantalla más ancha de lo que se espera en el Samsung Galaxy Z Fold 5, que, según nuestro análisis práctico del Google Pixel Fold, hace que sea más utilizable que la pantalla del Z Fold 4. De hecho, nuestro crítico declaró que la pantalla es más ancha que la del Samsung Galaxy Z Fold 5. De hecho, nuestro crítico lo declaró "el primer plegable que podría hacerse pasar por un smartphone normal."

Así que tiene un diseño que seguramente atraerá las miradas - a pesar de algunos biseles decepcionantemente grandes alrededor de la pantalla plegable. ¿Y el Samsung Galaxy Z Fold 5? Eso suena básicamente a más de lo mismo, por lo que podría necesitar algunos grandes cambios en el interior para llevarse la corona como el mejor teléfono plegable (opens in new tab).