El Samsung Galaxy S23 podría venir con una pequeña pero importante actualización de pantalla

Si esperabas que la línea Samsung Galaxy S23 tuviera pantallas muchísimo mejores que la serie Samsung Galaxy S22, probablemente no tengas suerte, ya que todo apunta a que serán casi idénticas, pero podría haber algunas pequeñas diferencias que podrían tener un gran impacto.

Según @TheGalox_ (opens in new tab), un filtrador con un historial razonable, los Samsung Galaxy S23, S23 Plus y Galaxy S23 Ultra tendrán pantallas del mismo tamaño, resolución y tipo que sus predecesores.

Así, el Samsung Galaxy S23 tendrá una pantalla AMOLED dinámica FHD+ de 6,1 pulgadas, mientras que el S23 Plus tendrá una pantalla AMOLED dinámica FHD+ de 6,6 pulgadas y el Samsung Galaxy S23 Ultra tendrá una pantalla AMOLED dinámica QHD+ de 6,8 pulgadas.

Samsung Galaxy S23 series displays • S23 Ultra: 6.8 inch 1-120hz QHD+ Dynamic Amoled Display • S23 Plus: 6.6 inch 24-120hz FHD+ Dynamic Amoled Display • S23: 6.1 inch 24-120hz FHD+ Dynamic Amoled Display There's a chance the S23 & S23+ go down to 10hz pic.twitter.com/FGU9hxKeGfJanuary 2, 2023 See more

Donde sí podríamos ver cambios, sin embargo, es en las frecuencias de refresco de la pantalla, aunque no en las frecuencias de refresco máximas. Al parecer, los tres teléfonos alcanzan un máximo de 120Hz, igual que sus predecesores, y se dice que el Galaxy S23 Ultra puede bajar hasta 1Hz, que es lo mismo que el modelo actual.

El Galaxy S23 y el Galaxy S23 Plus, sin embargo, podrían tener una frecuencia de refresco mínima de 24Hz, la mitad de los 48Hz del S22 y el Samsung Galaxy S22 Plus. De hecho, la fuente afirma que existe la posibilidad de que puedan bajar hasta 10 Hz.

Tener una frecuencia de actualización mínima más baja significa que cuando un teléfono esté haciendo cosas que no requieran una frecuencia de actualización alta consumirá menos batería, lo que a su vez significaría que duraría más entre carga y carga.

Ya hemos oído que estos dos teléfonos podrían tener baterías ligeramente más grandes que sus predecesores, así que entre eso y los ajustes de la frecuencia de refresco podríamos estar ante una mejora significativa de la duración de la batería, suponiendo que esta información sea cierta.

No esperes mejoras en la frecuencia de actualización

Aunque tenemos esperanzas de que esta filtración sobre la tasa de refresco sea exacta, otra filtración reciente (esta vez de @AhmedQwaider888 (opens in new tab)) la contradice, apuntando, como hace @TheGalox, al mismo tamaño de pantalla, resolución y tecnología de visualización, pero con una frecuencia de refresco mínima de 48Hz para el Samsung Galaxy S23 y S23 Plus, igual que sus predecesores.

Vale la pena señalar que esta fuente aún no tiene tanta trayectoria como @TheGalox, pero aun así podría estar en lo cierto.

Una cosa es casi segura: no es probable que cambie mucho más de estas pantallas, aparte quizá del brillo, y las filtraciones anteriores también apuntan a los mismos tamaños y resoluciones que los modelos actuales.

No obstante, pronto sabremos exactamente de qué son capaces estas pantallas, ya que la línea Samsung Galaxy S23 se anunciará a principios de febrero, antes que muchos de los otros teléfonos más esperados de 2023 (opens in new tab).