La carga del Samsung Galaxy S22 Ultra es extrañamente lenta

Una de las novedades más destacables del Samsung Galaxy S22 Ultra y del Galaxy S22+ es que se pueden cargar a 45W, lo cual supone una gran mejora respecto a los 25W de toda la gama Samsung Galaxy S21. Si bien esperábamos que eso significara que los nuevos teléfonos se cargarían casi el doble de rápido, resulta que no es así.

GSMArena ha puesto a prueba los móviles con tres cargadores distintos: uno de 25W de Samsung, otro de 45W de Samsung y otro de 65W de una compañía de terceros, y se han dado cuenta de que la velocidad de carga es prácticamente la misma en los tres casos.

Por ejemplo, consiguieron una carga completa del Samsung Galaxy S22 Ultra con el cargador de 25W en 64 minutos, mientras que el de 45W tardó 59 minutos, lo que solo supone una diferencia de 5 minutos. ¿Y el cargador de 65W? Pues quedó justo en medio: 62 minutos.

Y en el caso del Samsung Galaxy S22+, la diferencia era menos notable todavía: 62 minutos la carga completa con el cargador de 25W y 61 minutos con el de 45W, por lo que estamos antes un solo minuto de diferencia.

La carga parcial de la batería ha mostrado resultados similares. Al cargar el Samsung Galaxy S22 Ultra desde cero durante 30 minutos con el cargador de 25W, consiguieron un 61% de carga, mientras que con el de 45W alcanzaron extrañamente solo el 60%, y con el de 65W un 65%.

En el caso del Samsung Galaxy S22+, alcanzaron un 62% en el mismo tiempo con el cargador de 25W, mientras que con el de 45W un 64%.

Son resultados un tanto raros. Por lo general, parece que usar el cargador de 45W te permitirá una carga más rápida, pero con solo unos minutos de diferencia. Eso es algo bastante decepcionante, y más teniendo en cuenta que la mayoría de los móviles rivales de otras marcas permiten una carga mucho más rápida, como 80W en el OnePlus 10 Pro, o 120W en el Xiaomi 12 Pro.

No está muy claro por qué razón la carga de 45W de Samsung no está rindiendo tan bien como debería, también podría ser que se solucione con alguna actualización de software... sea como sea, resulta decepcionante.

Otra cosa a tener en cuenta es que, basándonos en los resultados, no hay necesidad de que te compres un cargador de 45W por separado (ya que no te viene en la caja), ya que al fin y al cabo, no parece que la velocidad sea notablemente mejor que si usas uno que tengas de 25W.

(Image credit: TechRadar)

Lo contrario que Apple

En cierta manera, esto es justo lo contrario de lo que pasó con el iPhone 13 Pro Max, ya que si Samsung, por su parte, hizo mucha campaña publicitaria con el hecho de que los nuevos móviles se cargarían mucho más rápido, en el caso de Apple, parece que podrían haber publicitado mucho más la capacidad de carga de sus buques insignia.

Apple anunció que todos los modelos de la gama iPhone 13 tendrían una velocidad de carga de 20W, pero los análisis han demostrado que con un cargador de mayor potencia, el iPhone 13 Pro se puede cargar a 23W y el iPhone 13 Pro Max a 27W.

Pero bueno, eso no quita que con estas cifras, Samsung sigue ofreciendo las mismas velocidades de carga en sus Galaxy S22 que lo que ofrecen los iPhone 13, pero claro, anunciar algo, y luego superarlo, siempre es mejor que lo contrario.