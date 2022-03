El OnePlus Nord 3 podría contar con una pantalla enorme y una carga rápida increíble

Todavía no sabemos mucho sobre el OnePlus Nord 3, pero una nueva filtración que habla de sus especificaciones sugiere que podría contar con mejoras muy notables respecto a su predecesor, el OnePlus Nord 2, destacando entre ellas la carga de 150W.

Esta información proviene del filtrador Digital Chat Station, que lo ha publicado en Weibo (la red social china). Por dar algo de contexto, el OnePlus Nord 2 ofrece una carga de 65W, lo cual ya es una velocidad bastante rápida, mientras que el OnePlus 10 Pro alcanza un máximo de 80W, por lo que en caso de confirmarse los 150W del Nord 3, sería casi el doble de lo que ofrece el tope de gama de la compañía. Eso es algo que nos parece un poco extraño, aunque no imposible.

Según esta filtración, el OnePlus Nord 3 contará con una pantalla de 6.7 pulgadas con una resolución de 1080 x 2412, lo que supondría un aumento significante en el tamaño respecto a las 6.43 pulgadas del Nord 2.

Otras especificaciones que se sugieren son un chip de gama media Dimensity 8100, 12GB de RAM, una batería de 4.500mAh, lector de huellas dactilares incrustado en pantalla, una cámara selfie de 16MP, y tres cámaras en la parte trasera, de 50MP, 8MP y 2MP cada una.

Casi todas esas características suenan impresionantes, sobre todo por tratarse de un móvil de gama media, pero la información procede de una filtración sin confirmar, no podemos saber si todos estos datos están en lo cierto. También existe la posibilidad de que todas esas especificaciones sean en realidad de otro teléfono, y no del OnePlus Nord 2, ya que en cierta manera, la fuente no menciona explícitamente el modelo.

Pero ese chip de gama media sí que encaja con un móvil de la gama Nord, y las características de la cámara y la capacidad de la batería van por el mismo camino que el OnePlus Nord 2, por lo que tenemos bastante claro que se trata del OnePlus Nord 3, y más teniendo en cuenta que esperamos el lanzamiento de ese teléfono en los próximos meses.

Lo que está claro es que hay un móvil con carga a 150W en camino

Independientemente de si la filtración está en lo cierto o no, lo que sí que está claro es que OnePlus está trabajando en un teléfono con una carga de 150W, ya que así lo anunció la propia compañía.

Además, la empresa también ha dicho que lanzará un móvil con chip Dimensity 8100, por lo que es probable que ese detalle de la filtración también esté en lo cierto (aunque es posible que OnePlus esté hablando de otro teléfono).

Sea cual sea el modelo, el móvil con carga rápida a 150W se presentará en abril, mayo o junio, por lo que tiene sentido que las demás especificaciones también comiencen a filtrarse. Y como OnePlus siempre suele revelar detalles sobre sus próximos dispositivos cuando están a punto de lanzarse, lo más seguro es que muy pronto conozcamos más detalles oficiales sobre el Nord 3, o como se llame.

Vía GSMArena