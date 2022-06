El OnePlus 10 Ultra podría ser incluso más potente que el Samsung Galaxy S22 Ultra

El Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) es el mejor móvil (opens in new tab) que puedes comprar ahora mismo, pero es posible que pronto deje de serlo, ya que no paramos de escuchar rumores sobre un OnePlus 10 Ultra, y por lo que sugieren las filtraciones, podría superar al tope de gama de Samsung.

Según Yogesh Brar (opens in new tab) (un filtrador con un historial razonable) el OnePlus 10 Ultra equipará el nuevo chip Snapdragon 8+ Gen 1. Este recién anunciado procesador es la versión mejorada del Snapdragon 8 Gen 1 que es el que equipa el Galaxy S22 Ultra en algunos países, mientras que en otros, como España, equipa el Exynos 2200, y también es casi seguro que sea más potente que ese.

De hecho, OnePlus ya ha confirmado a través de la red social china Weibo (opens in new tab)que lanzará un teléfono con el chip Snapdragon 8+ Gen 1 en el tercer trimestre de 2022, lo que todavía no sabemos al 100% es si ese móvil será el OnePlus 10 Ultra, o el OnePlus 10T (opens in new tab), o qué.

Pero eso no es todo, más allá del chip, el filtrador Yogesh Brar también ha afirmado que OnePlus se está centrando en las cámaras, y en una respuesta a un tuit que mencionaba una lente de zoom periscópico 5x Brar dijo que "podéis confirmar el periscópico ahora mismo."

So the OnePlus Ultra flagship is getting into testing phase, focus on cameras & SD 8 Gen 1+OnePlus 10 - D9000/SD 8 Gen 1 (depending on market)D8000 and SD888 in more Mid-range phones like Nord series7 Gen 1 phone being planned.Complicated timelines & products overallMay 3, 2022 See more

Suponemos que eso significa que no se trata de un periscopio cualquiera, sino de uno 5x, pero sea como sea, supondría una mejora frente al teleobjetivo de 3,3x que tiene el OnePlus 10 Pro (opens in new tab).

Claro que el 5x seguiría sin ser un rival para el zoom 10x del Samsung Galaxy S22 Ultra, pero se quedaría más cerca que la mayoría de otros móviles del mercado, y además, llegaría acompañado de ese chip más potente.

Brar también ha afirmado que el OnePlus 10 Ultra está entrando en la "fase de pruebas" y que llegará en agosto o septiembre, justo a tiempo para competir con la nueva gama iPhone 14 (opens in new tab). Cabe señalar que esas fechas coinciden con el tercer trimestre que ha afirmado OnePlus en Weibo.

Por otro lado, si el OnePlus 10 Ultra te suena a demasiado teléfono para ti, te gustará saber que Brar también afirma que veremos un OnePlus 10 estándar (opens in new tab) (que también se ha rumoreado anteriormente, aunque la compañía anunció que no habría uno este año (opens in new tab)). Para este dispositivo, que será más asequible, no ha dado ninguna fecha de lanzamiento, pero aparentemente equipará el chip Snapdragon 8 Gen 1 o un MediaTek Dimensity 9000 comparable, dependiendo de la región.

Vía Phone Arena (opens in new tab)