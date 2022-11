El nuevo móvil de Vivo es el primero del mundo en venir con el potentísimo chip Snapdragon 8 Gen 2

Si estás buscando un nuevo teléfono y tu absoluta prioridad es la potencia, entonces el recién anunciado Vivo X90 Pro Plus podría ser el móvil que buscabas, ya que es el primer teléfono del mundo que equipa el chip Snapdragon 8 Gen 2.

Este es el chip tope de gama del momento, el mejor que hay, y es el que esperamos ver en los mejores móviles Android (opens in new tab) del 2023, incluido el Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) y el OnePlus 11 (opens in new tab), pero la marca Vivo ha ganado la carrera, y se ha convertido en la primera compañía en lanzar un teléfono con el nuevo Snapdragon 8 Gen 2.

Ahora bien, este no es el único punto de venta importante del Vivo X90 Pro Plus, ya que el móvil también tiene una cámara de 50MP que tiene un enorme sensor de 1 pulgada. Aunque no es el primer teléfono que utiliza este sensor, es más grande que el que encontrarás en la mayoría de los smartphones, y como resultado, las fotos deberían ser mejores.

Además, cuenta con una cámara ultra gran angular de 48MP, un teleobjetivo de 50MP con zoom óptico de 2 aumentos y otro teleobjetivo de 64MP con zoom óptico de 3,5 aumentos.

(Image credit: Vivo)

Otras de las especificaciones del nuevo móvil de Vivo es que cuenta con 12GB de RAM, hasta 512GB de almacenamiento, y una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución 1440 x 3200 y tasa de refresco de 120Hz. Más allá de eso, cuenta con una batería de 4.700mAh con carga rápida a 80W y una carga inalámbrica fantástica de 50W. Además, está protegido frente al agua y el polvo, ya que cuenta con certificación IP68.

El Vivo X90 Pro Plus ha sido lanzado en China, junto con otros dos modelos, los Vivo X90 y Vivo X90 Pro, que no son tan interesantes. Estos teléfonos tienen algunas diferencias con el Pro Plus, siendo la más significativa que utilizan el último chip de MediaTek, el Dimensity 9200, en vez de el Snapdragon 8 Gen 2. Se espera que este chip también sea bien potente, pero es poco probable que iguale al Snapdragon.

Lo cierto es que comprar cualquiera de estos móviles es complicado ya que como hemos comentado, de momento solo se han lanzado en China. El Vivo X90 Pro Plus parte allí de 6.499 yenes (unos 874€).

Todavía no se sabe si se comercializarán a nivel global, pero es posible que alguno llegue aquí y lo podamos comprar, ya que el Vivo X80 Pro sí que se lanzó en nuestro país. Sea como sea, podéis haceros a la idea de que si llega, se venderá por más dinero que esa conversión.

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

El primero de muchos móviles con Snapdragon 8 Gen 2

Sea como sea, no será necesario que esperemos a que el Vivo X90 Pro Plus salga a la venta a nivel mundial para poder comprar un móvil con Snapdragon 8 Gen 2, ya que antes de eso llegarán otros teléfonos que equipen el nuevo chip.

Como hemos señalado antes, se espera que la gama Samsung Galaxy S23 (opens in new tab)equipe ese chip, y el OnePlus 11 (opens in new tab)lo hará sin dudas, y eso son solo dos de los modelos que esperamos que llegarán con el Snapdragon 8 Gen 2.

Sabemos que uno o más teléfonos de las líneas Oppo Find X6 vendrán con él, y es muy probable que el Sony Xperia 1 V, la gama Xiaomi 13 (opens in new tab), el Motorola Moto X40, el Nubia Red Magic 8 y otros más, también lo utilicen.

En resumen, si compras alguno de los mejores teléfonos que están en camino para 2023, y que no son de Apple, el Snapdragon 8 Gen 2 es el chip que con más probabilidad podrás disfrutar. Por lo tanto, esta característica destacada del Vivo X90 Pro Plus es solo una exclusiva por tiempo limitado, y una que probablemente pronto será común, en beneficio de los consumidores que busquen los nuevos teléfonos más potentes.