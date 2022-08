El malo de Breaking Bad quiere interpretar al Profesor X en el UCM

A continuación hay spoilers de Doctor Strange 2 y Ms Marvel.

Giancarlo Esposito ha pedido a Marvel Studios que le dé el papel del Profesor X en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

En su intervención en el evento Superhero Car Show and Comic-Con (opens in new tab) en Texas durante el fin de semana (5-6 de agosto), la estrella de Breaking Bad, The Mandalorian y The Boys reveló que le encantaría interpretar al líder de los X-Men en el gigante cinematográfico de Marvel. La declaración de Esposito llega después de que los rumores le relacionaran con varios papeles en el UCM.

Capturado en vídeo (opens in new tab) por el equipo de TikTok de CountdownCityGeeks, se le preguntó a Esposito qué personaje soñaba con interpretar en el UCM. Sorprendentemente, Esposito comenzó su respuesta confirmando que ya se había reunido con Marvel para discutir oportunidades de actuación. Después de una larga conversación por la tangente (salta al minuto 1:08 del vídeo del link anterior para llegar a lo bueno) Esposito aborda la especulación en línea antes de decidir qué personaje le gustaría interpretar.

"Todavía no he trabajado para Marvel", revela Esposito. "Pero he estado en una habitación y he hablado con ellos... Se ha hablado de Magneto. Se ha hablado de... ¿quién más tienen allí? Oh, el Doctor Doom. Y está el Profesor X".

"No nos hagas esto", dice el presentador del panel. "¡Elige uno!"

"¿Que elija uno?" Responde Esposito. "Voy a ir por algo que es un poco diferente. Voy a ir a por el Profesor X".

Giancarlo Esposito quiere seguir los pasos de Sir Patrick Stewart y James McAvoy. (Image credit: Fox/20th Century Studios)

Si Marvel contrata a Esposito como el Profesor X, sería el tercer actor que interpreta al personaje en acción real. Sir Patrick Stewart interpretó a Charles Xavier en la primera trilogía de X-Men de Fox, además de tener un cameo en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, de Marvel Studios. Por su parte, James McAvoy encarnó a una versión más joven del personaje en la segunda franquicia de películas de X-Men de Fox, que terminó en el 2019 con el despropósito que fue Dark Phoenix.

Es cuestión de tiempo que los X-Men lleguen al UCM. En el final de temporada de Ms Marvel en Disney+, se reveló que Kamala Khan era una mutante, la primera de su clase en unirse oficialmente al universo cinematográfico de Marvel. Además, X-Men 97 (una secuela de la querida serie animada de televisión de los 90 X-Men) se unirá a la creciente lista de series del UCM en Disney+ cuando llegue en el 2023. No está claro cómo encajará esa serie en el UCM, pero podría ser un primer paso para que personajes como Lobezno, el Profesor X, Magneto y compañía hagan finalmente su aparición en el UCM.

¿Contratará Marvel a Esposito como el Profesor X?

Giancarlo Esposito (Image credit: Lucasfilm Ltd)

Obviamente, esto no es una confirmación de que Esposito vaya a interpretar al Profesor X / Charles Xavier en una película del UCM con los X-Men. Sin embargo, dado que la carrera de Esposito se ha construido interpretando a villanos, como Gus Fring en Breaking Bad, el casting como líder de los X-Men ciertamente entraría en esa categoría "diferente" a la que alude.

Sin embargo, si se le asigna el papel del Profesor X, Esposito tiene la capacidad interpretativa y la personalidad autoritaria necesarias para interpretar el papel a la perfección. Sus papeles de villano como Gus Fring y Moff Gideon, de The Mandalorian, son una prueba de cómo Esposito domina la escena cuando está en la cámara. Dado el estatus del Profesor X entre los fans de los X-Men y de Marvel, Esposito tiene la capacidad de interpretar a un superhéroe tan legendario.

Eso no quiere decir que lo vaya a hacer, claro. Como ha confirmado Esposito, se ha reunido previamente con Marvel para discutir un papel en el UCM. CanWeGetSomeToast (CWGST), (opens in new tab) una nueva y aparentemente fiable fuente de información sobre el UCM, afirmó que había oído que Esposito también había discutido las oportunidades con Marvel, y CWGST lo sugirió una semana entera antes de que Esposito confirmara que esas conversaciones habían tenido lugar. Según CWGST, el Doctor Doom fue parte de esas conversaciones, uno de los papeles que Esposito mencionó.

Mientras tanto, un hilo lleno de rumores en la página de Reddit de Marvel Studios Spoilers (opens in new tab) relacionaba a Esposito con el papel del Profesor X. Algunas de esas especulaciones se han probado desde entonces como ciertas, con el panel principal de Marvel en la Comic-Con de San Diego confirmándolo. Sin embargo, hay muchos otros rumores en ese hilo que resultaron ser falsos, así que vale la pena coger este cotilleo de "Esposito es el Profesor X" con unas buenas pinzas, por ahora.

Esperemos que se confirme oficialmente en la D23 Expo de septiembre, en la que Marvel celebrará otro panel que seguramente estará repleto de nuevas revelaciones y anuncios sorpresa.

