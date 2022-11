El iPhone Flip está aquí para darnos una idea del futuro plegable de Apple

Apple no parece tener ninguna prisa por fabricar un teléfono plegable, y la mayoría de las filtraciones sugieren que el iPhone Flip aún está a años vista. Pero el mundo no va a esperar, y un intrépido equipo se ha encargado de crear el primer iPhone plegable funcional.

Este iPhone plegable (visto por Engadget (opens in new tab) y otros), creado por la empresa china Aesthetics of Science and Technology (AST), ha tardado alrededor de un año en fabricarse.

El proceso consistió en combinar el interior de un iPhone X con el chasis de un Motorola Razr (2019), junto con algunas piezas impresas en 3D; un proceso que no parece fácil ni barato. Por ejemplo, se comieron 37 pantallas de iPhone X antes de conseguir separar el cristal no flexible del OLED flexible que necesitaba su teléfono.

El resultado final dista mucho de ser perfecto, pero no deja de ser impresionante. Este iPhone Flip improvisado tiene un hueco considerable entre la parte plegada de la pantalla y el cuerpo, lo que elimina cualquier posibilidad de resistencia al agua, y el teléfono en su conjunto es probablemente muy vulnerable al polvo y a los daños.

En este teléfono de Frankenstein tampoco cabía la batería de 2.716mAh del iPhone X, por lo que tiene que depender de una mísera célula de 1.000mAh. Tampoco tiene MagSafe ni carga inalámbrica, lo que no es una sorpresa teniendo en cuenta los esfuerzos realizados para que el concepto funcione. Además, sólo hay espacio para un altavoz, y es evidente que iOS, en su forma actual, no se adapta bien a los plegables, incluso con algunos ajustes que el equipo ha realizado en el software.

Sin embargo, suponiendo que el vídeo sea auténtico, funciona. Se trata de un iPhone, con iOS, con una pantalla plegable, y parece más o menos funcional, aparte de las limitaciones mencionadas anteriormente.

Image 1 of 3 (Image credit: AST) (Image credit: AST) (Image credit: AST)

Una señal prometedora de lo que está por venir

Aunque este iPhone plegable en concreto no es algo que nadie debería comprar nunca (si estuviera a la venta), demuestra lo que es posible.

Al fin y al cabo, si un pequeño equipo con un presupuesto presumiblemente muy limitado puede lograr esto en poco menos de un año, imagínate lo que podría hacer una empresa tan grande, rica y experimentada como Apple. Sobre todo porque la propia Apple lleva probablemente más de un año desarrollando el iPhone Flip. Por tanto, cuando se lance, el iPhone Flip podría ser algo realmente especial.

Por supuesto, tendrá que serlo. Samsung ya tiene el Galaxy Z Fold 4 y el Galaxy Z Flip 4, y es posible que hayamos visto otro par de modelos de cada uno para cuando el iPhone Flip aterrice. Así que el dispositivo de primera generación de Apple se enfrentará a los dispositivos de quinta, sexta o incluso séptima generación de Samsung.

Sin embargo, parte de la razón por la que Apple está tardando tanto es, presumiblemente, para poder lanzar un plegable pulido al máximo en su primer intento. Así que no te sorprendas si el eventual iPhone Flip encabeza en el futuro nuestra lista de los mejores teléfonos plegables (opens in new tab).