El iPhone 13 Pro Max podría hacer mejores fotos de noche y en modo retrato

El iPhone 12 Pro Max ya tiene una cámara increíble, siendo el tercero en nuestra lista de los teléfonos con las mejores cámaras, pero el iPhone 13 Pro Max podría superar al primer puesto, según sugiere un nuevo informe, gracias a una mejora en su lente principal.

Según Ming-Chi Kuo (un analista con gran historial de filtraciones de Apple) en una nota vista por Apple Insider, el iPhone 13 Pro Max tendría una apertura f/1.5 en su cámara principal.

Es un poco superior a la apertura de f/1.6 del iPhone 12 Pro Max, pero a mayor apertura, más luz. Y eso significa que, obviamente, el rendimiento en condiciones nocturnas es mejor, pero también que ofrece mayor profundidad de campo, lo que permite un mayor enfoque del sujeto, ideal para retratos con fondos desenfocados.

Cámaras similares

El resto de la gama (supuestamente el iPhone 13, el 13 mini y el 13 Pro) se quedarán con la principal de f/1.6, similar a la que encontramos en el iPhone 12. Todos ellos llevarán aparentemente una lente de siete elementos, como los modelos actuales.

Así que parece que estas mejoran harán que quieras optar por el modelo tope del iPhone 13. Y algunas de otras mejoras que hayan hecho en la cámara serán exclusivas de los modelos premium, porque Kuo llegó a decir que los modelos 'tope de gama' del iPhone 13 llevarían un teleobjetivo mejorado.

Hasta ahora no parece que la gama de iPhone 13 lleve muchas mejoras en la cámara, además de que las de periscopio no llegarán seguramente hasta el iPhone 14 o incluso más. Así que si esperas una mejora tremenda, este no es tu año para cambiarte de iPhone.