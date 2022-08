El fundador de Telegram, enfadado con Apple: te contamos por qué

El fundador de Telegram, Pavel Durov, y la empresa Apple Inc. no tienen nada en común. Siempre ha tenido roces con empresa de Cupertino. En el pasado, la criticó por ser "totalitaria" y por "restringir el desarrollo de aplicaciones".

Ahora, lanzando otro puñal, Durov ha culpado a Apple por su opaco proceso de revisión de la App Store, que está retrasando a su plataforma para lanzar una actualización de su aplicación que "revolucionará la forma de expresarse en la mensajería".

Como es habitual, Durov publicó un breve post en su canal (opens in new tab) en el que no se anduvo con rodeos contra una compañía obviamente mayor. Alegó que una actualización de Telegram había estado atascada en el proceso de revisión de Apple durante dos semanas.

Sin ocultar su sarcasmo, dijo que si Telegram, una de las 10 aplicaciones más populares del mundo, está recibiendo este trato, "uno sólo puede imaginar las dificultades que experimentan los desarrolladores de aplicaciones más pequeñas".

Apple, como siempre, ha permanecido imperturbable y no ha respondido a la última reacción indignada contra ellos.

Telegram unhappy with 'tech monopolies', too

El ataque de Pavel Durov a Apple. (Image credit: Telegram)

Durov no detalló en qué consiste la actualización. Pero afirmó que cambiará la forma en que la gente se comunica. "Nuestra próxima actualización, que está a punto de revolucionar la forma en que la gente se expresa en la mensajería, lleva dos semanas atascada en la 'revisión' de Apple, sin explicación ni respuesta alguna por parte de esta", dijo. No sólo es desmoralizante: provoca pérdidas económicas directas a cientos de miles de aplicaciones móviles en todo el mundo, añadió.

Durov también llamó la atención sobre el problema más amplio de los "monopolios tecnológicos", que por supuesto también implica a Google.

"Este perjuicio se suma al impuesto del 30% que Apple y Google cobran a los desarrolladores de aplicaciones y que, según ellos, se supone que paga los recursos necesarios para revisar las aplicaciones. Los reguladores de la UE y de otros países están empezando a investigar poco a poco estas prácticas abusivas. Pero el daño económico que ya ha infligido Apple a la industria tecnológica no podrá deshacerse".

Cabe recordar que en junio, Telegram anunció una suscripción de pago en su plataforma que probablemente costará unos 5€ al mes. La oferta premium viene con una opción para organizar mejor los chats. Los usuarios podrán anclar hasta 10 chats en la lista principal, podrán unirse a hasta 1000 canales y podrán conectar hasta 4 cuentas. La oferta premium también aumenta el tamaño máximo de la transferencia de archivos y permite a los usuarios transferir archivos con un tamaño de hasta 4 GB en comparación con los 2 GB disponibles anteriormente.

Telegram es una app que es bastante comprometida con su actualización, y de media lanza una cada mes. Como dato, en el 2021 tuvo 12 actualizaciones.