El fallo de Windows 11 en el gaming se ha solucionado, pero no para todos

La última versión de Windows 11 ha sufrido las consecuencias de un error que afectaba al rendimiento de los juegos de algunos usuarios, lo que llevó a bloquear la actualización 22H2 en esos ordenadores para evitar que el problema se manifestara, pero la buena noticia es que el bloqueo de la actualización se ha levantado parcialmente.

En caso de que te hayas perdido todo esto, el error de Windows 11 22H2 en cuestión causaba un "rendimiento inferior al esperado" con algunos juegos (y de hecho con otro software), incluyendo tasas de fotogramas irregulares (algo muy desagradable). Esto se debía a que las funciones de depuración de la GPU se utilizaban erróneamente en los ordenadores afectados.

Tal y como ha observado Neowin (opens in new tab), Microsoft no ha solucionado este problema todavía, pero ha añadido una nueva nota a su panel de salud de la versión que dice lo siguiente "La retención con el ID de salvaguarda de 41990091 se ha actualizado para proteger únicamente los dispositivos Windows que tienen uno de los pequeños subconjuntos de juegos y aplicaciones que todavía están afectados por este problema".

Lo que esto significa es que una gran cantidad de usuarios de Windows 11 que anteriormente habían sido bloqueados con la mencionada retención de salvaguarda ahora tienen vía libre para descargar la actualización 22H2. Sólo las personas que ejecutan uno de un pequeño número de juegos y apps que son vulnerables al fallo están siendo impedidas de actualizar.

Los menos afortunados tendrán que esperar, pero ¿hasta cuándo?

Con suerte, esto significa que la mayoría de los jugadores de PC a los que se les impidió actualizar debido a este fallo podrán seguir adelante y obtener la actualización 22H2 de Windows 11. Sin embargo, es posible que no veas la actualización inmediatamente, y como observa Microsoft, pueden pasar hasta 48 horas antes de que se levante el bloqueo y se ofrezca la 22H2.

Dicho esto, como Microsoft publicó hace unos días, la actualización debería estar ya disponible para todos los que sean aptos. Si todavía no se te ha ofrecido la actualización 22H2, vale la pena reiniciar tu PC y comprobar si hay actualizaciones, pero si eso no funciona, es probable que seas una de las personas desafortunadas que todavía están afectadas por el fallo.

En ese caso, lo único que puedes hacer es esperar pacientemente a que Microsoft se ponga las pilas e implemente una solución completa a este problema. ¿Y cuánto tardará? Sobre eso, sabemos lo mismo que tú.

Para que te hagas una idea, los bugs más problemáticos pueden tardar en solucionarse, y hace poco vimos cómo un desesperante bug de la impresora de Windows 11 (opens in new tab) (que eliminaba funciones críticas de algunos dispositivos, como la posibilidad de imprimir en color, por ejemplo) tardó dos meses en resolverse. Esperemos que este fallo en los juegos no sea un problema tan complejo de solucionar, pero quién sabe.

No poder actualizar a la versión más reciente de Windows 11 es frustrante, ya que puedes perderte nuevas funciones o, lo que es más preocupante, el trabajo en materia de seguridad para corregir vulnerabilidades, y esto último podría dejar tu PC expuesto a ser hackeado.

Por eso solemos aconsejar a la gente que actualice con bastante rapidez, aunque, por otro lado, a veces es mejor ser un poco cauteloso el mismo día en que sale una actualización, ya que los primeros en adoptarla pueden encontrarse con errores o problemas de bulto introducidos por la actualización. En otras palabras, puede ser prudente esperar un poco, pero no esperar demasiado, el tiempo suficiente para ver los titulares de las noticias y los foros en línea para ver si ha surgido algún problema desagradable con una actualización determinada.