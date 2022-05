El E3 ha muerto, pero el PC Gaming Show 2022 sigue vivo con grandes anuncios

PC Gamer tiene un gran evento el mes que viene, el PC Gaming Show 2022 (opens in new tab), que está previsto que esté repleto de revelaciones sobre más de 45 juegos, incluyendo las primeras imágenes exclusivas a dos títulos por anunciar.

La octava edición del PC Gaming Show tendrá lugar el domingo 12 de junio, y que el evento principal comenzará a las 21:30 p.m., hora de Madrid.

A esa hora podrás ver el evento en Twitch (opens in new tab) o YouTube (opens in new tab), con un montón de tráileres exclusivos, anuncios de juegos, entrevistas con desarrolladores y mucho más. Sean Plott y Mica Burton serán los anfitriones, como ya ocurrió anteriormente.

Algunos de los aspectos más destacados son el nuevo título de Half-Life: Alyx - Levitation, una actualización de Warhammer 40K: Space Marine 2 a cargo de Tim Willits de Saber Interactive (a quien quizá recuerdes de Doom y Quake para id Software), y una entrevista exclusiva con Bohemia Interactive sobre su próximo shooter de simulación militar Arma 4.

Además, podrás deleitarte con el tráiler final de Immortality, de Sam Barlow, un misterio narrativo con temática de terror (Barlow fue el cerebro de Her Story). También podremos ver el primer vistazo a la jugabilidad del juego de estrategia Victoria 3.

Si quieres ponerte a tono con el espectáculo echando un vistazo al evento del año pasado, encontrarás el vídeo a continuación:

Se vienen revelaciones de lo más jugosas

¿Y qué pasa con los dos juegos de PC no anunciados que se presentarán en el evento? Pues que vendrán por cortesía de Klei Entertainment y 11 bit studios, aunque no tenemos ni idea de lo que serán, obviamente, y tendrás que verlo para averiguarlo.

Entre los juegos anteriores de 11 bit studios se encuentra Frostpunk, un sombrío juego de supervivencia de construcción de ciudades distópicas que tuvo un buen resultado y tiene prevista una secuela. Klei Entertainment está detrás de otro juego de supervivencia del que probablemente hayas oído hablar: Don't Starve.

Así que, teniendo en cuenta ese pedigrí, podemos esperar cosas interesantes en cuanto a lo que 11 bit y Klei pueden estar preparando. Sin embargo, a los más avispados les puede venir a la cabeza un título de supervivencia que podría llegar.