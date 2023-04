Disney+ podría tener pronto suficiente Star Wars para que te vuelva a enganchar

Disney+ está a punto de recibir nuevos contenidos de Star Wars, y no podía ser mejor momento.

Desde su lanzamiento hace casi tres años, Disney+ ha disfrutado de un meteórico aumento en el número de suscriptores (alcanzando un máximo de aproximadamente 164,2 millones (opens in new tab)) hasta este último trimestre, cuando el servicio sufrió una sorprendente caída de casi 3 millones de suscriptores (opens in new tab). ¿La causa? Puede que sea la subida del precio de la suscripción.

También podría ser el tipo de contenido y el tratamiento que se le está dando. Últimamente no ha habido mucho contenido nuevo de Marvel, aunque eso podría cambiar pronto con la serie Invasión Secreta y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (después de que termine de exhibirse en cines) que llegarán a la plataforma de streaming en la primera mitad de este año. También podría deberse a la poco cuidada programación de Star Wars. Obi-Wan no causó sensación y pocos están defendiendo la tercera temporada de The Mandalorian. Otra posible causa de este bache podría ser la clara deriva de Disney hacia la corrección política y la inclusión de minorías y diversidades sociales en sus películas y series (tanto en Marvel, como en Star Wars y el remake en acción real de los clásicos de la compañía), que está dando lugar a un descenso en la calidad de los guiones y las historias de sus franquicias insignia, y que puede estar echando para atrás a un alto porcentaje de fans.

La buena noticia es que ya conocemos nuevos contenidos de la franquicia Star Wars que llegarán a Disney+ este mismo mes de agosto.

En la Star Wars Celebration Europe (opens in new tab), que se está celebrando actualmente en el Reino Unido, el panel de Lucas Films presentó el primer tráiler de su nueva serie Ahsoka (un spin-off de The Mandolorian). Rosario Dawson vuelve a encarnar a la Jedi protagonista en una serie de acción real que se estrenará en Disney+ en agosto.

Por si sirve de algo, la serie parece estar repleta de acción Jedi.

De hecho, la parrilla de Disney+ podría estar repleta de contenidos de Star Wars hasta el 2025.

Andor, una serie con muy buena acogida que narraba los acontecimientos previos a la implicación de Cassian Jeron Andor en el robo de los planos de la Estrella de la Muerte, reveló que el rodaje de la segunda temporada está muy avanzado y que la nueva temporada debería llegar en agosto del 2024.

También fijada para el 2024 está The Acolyte, que aparentemente cuenta con un Wookie Jedi interpretado por Joonas Suotamo, el mismo actor que ha interpretado a Chewbacca en Solo, El ascenso de Skywalker y Los últimos Jedi.

Star Wars Celebration también se burló de Skeleton Crew de Jude Law, pero no ofreció ninguna fecha de lanzamiento.

Ahora hay planeadas al menos otras tres películas de acción real (todas las cuales acabarán en la plataforma de streaming), incluida una protagonizada por Daisy Ridley, que retoma su papel de Rey. Esta vez, sin embargo, será 15 años mayor y entrenará a jóvenes Jedi Padawans.

(Image credit: Respawn)

Aunque siempre existe la posibilidad de que estas fechas de estreno cambien, en general las noticias son buenas para los consumidores que intentan decidir si deben permanecer en Disney+ o abandonar la plataforma en favor de otra plataforma con una oferta de contenidos más rica.

Obviamente, si Ahsoka, por ejemplo, no está a la altura de Andor (o incluso del listón que dejó la primera temporada de The Mandalorian) e Invasión Secreta es un fracaso, Disney+, que ha aumentado considerblemente su precio desde su lanzamiento, podría ver cómo se marchan más suscriptores.

Sea como fuere, los problemas de suscripción de Disney forman parte de una tendencia más amplia. Según un reciente estudio de Park Associates (opens in new tab), la mitad de los abonados a servicios streaming cambian de servicio varias veces al año en función de los contenidos.

En otras palabras, tener la combinación adecuada, el número correcto y el mejor contenido en un momento dado es fundamental si una empresa espera triunfar en lo que es obviamente una verdadera carrera armamentística del entretenimiento. Después de un buen comienzo, Disney+ se ha quedado claramente rezagado, mientras que Netflix ha estado subiendo como la espuma durante los últimos seis meses (opens in new tab). Ningún streamer puede permitirse aflojar o dar marcha atrás en la inversión en contenidos, incluso cuando la mayoría de ellos se enfrentan a tiempos económicos complicados.

Incluso el gigante Disney se ha visto obligado a despedir a miles de personas (opens in new tab), pero está claro que no quiere que las pruebas de ese ajuste de cinturón se extiendan a la producción de sus diversas franquicias. Si así fuera, Disney+ pronto vería menos películas y programas de televisión nuevos y los abonados empezarían a salir.