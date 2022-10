Chromebooks vs. Portátiles: ¿cuál es mejor para los estudiantes?

Cada nuevo curso escolar lleva a los padres y a los estudiantes mayores a la importantísima decisión de comprar un Chromebook o un portátil más tradicional. Los Chromebooks sólo existen desde hace una década, lo que significa que muchos padres tienen poca o ninguna experiencia con ellos e incluso pueden estar confundidos por la diferencia entre éste y un ordenador portátil (opens in new tab).

Sin embargo, para saber cuáles son los mejores portátiles para estudiantes o los mejores portátiles finos y ligeros, es importante entender las diferencias entre un Chromebook y un portátil en primer lugar. Llevamos años revisando PCs y podemos detectar el mejor portátil del mercado con nuestra experiencia única.

Si necesitas ayuda para saber qué buscar al comparar el mejor Chromebook frente al mejor portátil con Windows, esta guía desglosará las diferencias entre ambos y te ayudará a decidir qué es lo mejor para tus necesidades.

¿Qué es un Chromebook?

(Image credit: Future)

Lo primero es lo primero. Es probable que ya sepas lo que es un portátil. Sin embargo, antes de adentrarte en el mundo de los Chromebooks vs. los portátiles, debes entender primero qué es un Chromebook y en qué se diferencia de un portátil tradicional. Así que empecemos por ahí.

Un Chromebook es un portátil que funciona con el sistema operativo Chrome OS de Google, un sistema operativo ligero que se basa en gran medida en el navegador Chrome como interfaz de usuario principal. Esto significa que cualquier cosa que puedas hacer con el navegador Chrome, la puedes hacer en un Chromebook.

Eso no significa que sólo puedas utilizar un Chromebook cuando haya una conexión a Internet. Google ha diseñado Chrome OS para poder ejecutar aplicaciones de la Chrome Web Store o de la Google Play Store, en las que hay miles de ellas para cubrir todo lo básico, desde procesadores de texto y hojas de cálculo hasta la edición rápida de fotos y juegos ligeros. Además, muchas de estas aplicaciones funcionan incluso cuando el Chromebook no está conectado a Internet.

¿Cuál es la diferencia entre los Chromebooks y los portátiles?

Para el ojo inexperto, un Chromebook y un portátil pueden parecer iguales. Después de todo, un Chromebook es técnicamente un portátil, sólo que con un sistema operativo diferente. Ambos son portátiles con un teclado, una cámara, una pantalla integrada y un trackpad. Y, al igual que los ordenadores portátiles, muchos Chromebooks son de tipo concha, mientras que otros pocos cuentan con pantallas táctiles y un factor de forma 2 en 1.

Sin embargo, internamente no podrían ser más diferentes. Si comparamos los Chromebooks con los portátiles en términos de potencia, los portátiles son los más indicados. Esto se debe a que suelen tener microprocesadores más potentes (normalmente de Intel o AMD) y gráficas integradas más sólidas.

Por otro lado, los Chromebooks suelen tener chips y gráficos de menor rendimiento en su interior, aunque se sabe que un puñado de Chromebooks premium funcionan con chips Intel Core. La razón de esto es doble: el sistema operativo Chrome es lo suficientemente ligero como para no necesitar un chip potente para funcionar, y mantiene el coste de los Chromebooks bajo.

Los portátiles tradicionales funcionan con sistemas operativos mucho más robustos: Windows 11, macOS y Linux, un sistema operativo de código abierto. Los mejores portátiles con Windows y los mejores MacBook y Macs suelen requerir CPUs y GPUs muy potentes, así como una memoria más rápida, lo que significa que suelen costar más. La ventaja es que los estudiantes pueden utilizar el mismo ordenador tanto para escribir un trabajo trimestral como para jugar a los mejores juegos de PC cuando terminen y necesiten un descanso después de los deberes.

Los portátiles con Windows también suelen tener mucho almacenamiento local, a partir de 128GB en la gama baja; al fin y al cabo, esas aplicaciones y archivos ocupan mucho más espacio. Los Chromebooks suelen incluir mucho menos almacenamiento, a veces tan solo 32GB. Esto se debe a que Chrome OS, y las aplicaciones que ejecuta, no necesitan tanto espacio de almacenamiento como Windows y están diseñados para guardar tus documentos en la nube.

¿Es mejor un Chromebook o un portátil para los trabajos académicos?

Un Chromebook es una buena opción para un estudiante que utiliza el ordenador principalmente para navegar por Internet, procesar textos o emitir vídeo y audio. El almacenamiento no es un problema si los estudiantes centrados en Google pueden guardar sus archivos con Drive. También pueden utilizar tarjetas SD y unidades USB para guardar sus documentos.

Un Chromebook es también una gran opción de bajo coste, con precios que bajan hasta los 150€ durante la temporada de rebajas para los modelos de gama baja. Sin embargo, el precio de un Chromebook puede dispararse hasta los 1.200€ si se elige una opción corporativa o de lujo como el Google Pixelbook.

Para el trabajo escolar, el Chromebook es un ganador porque tiene muy pocas características. Sin juegos ni un montón de aplicaciones preinstaladas, el Chromebook se convierte en una potencia para trabajos y deberes, permitiendo a los estudiantes acceder a sus lecciones online con pocas distracciones.

Los estudiantes pueden escribir sus trabajos con Google Docs y compartirlos directamente desde el Chromebook a su profesor o a sus padres, sin necesidad de imprimirlos. El paquete de Microsoft Office también está disponible en línea, por lo que los estudiantes pueden crear documentos de Word con facilidad.

El Chromebook también es un dispositivo difícil de romper. Si tu alumno es propenso a instalar programas cargados de virus, el Chromebook puede ser borrado y reiniciado con facilidad. Si el niño no es particularmente experto en tecnología, hay pocas funciones confusas: el Chromebook es un dispositivo "plug in and play". Algunos de los Chromebooks más nuevos son un poco más delicados físicamente, pero la mayoría pueden soportar una caída, ya que muchas de las piezas son de plástico.

(Image credit: Shutterstock)

En cuanto a un portátil con Windows, es una inversión mayor, pero te proporciona mucha versatilidad y comodidad. Tienes la posibilidad de crear casi cualquier cosa en un portátil y también de almacenar archivos en él.

Un portátil también tiene muchos de los inconvenientes de tener un ordenador completo. Tardará en arrancar, necesitará actualizaciones e incluso puede producirse el temido "pantallazo azul de la muerte". Los Chromebooks rara vez se bloquean, y cuando lo hacen, un simple reinicio es una solución fácil.

Sin embargo, hay algunas tareas que son más fáciles en un dispositivo Windows. Tradicionalmente, los Chromebooks han tenido problemas con la impresión directa, mientras que los portátiles hacen un trabajo rápido de impresión de documentos. El acceso y la organización de los archivos también pueden ser un poco molestos en el Chromebook, pero hay soluciones.

Aunque, en cierto modo, la versatilidad de un portátil con Windows es una debilidad, ya que hay más funciones disponibles para que los hackers ataquen en un portátil. Los PCs necesitan un mantenimiento regular para mantenerlos seguros, incluso si se trata sólo de estar al tanto de las actualizaciones de software programadas.

Los Chromebooks requieren mucho menos mantenimiento, y Google ha desarrollado los Chromebooks teniendo en cuenta la seguridad, y hay defensas trabajando entre bastidores para mantenerte protegido mientras navegas por la web.

¿Cuál debes elegir?

Una forma de determinar la opción adecuada para ti es probar un Chromebook. Puedes probar a utilizar Google Chrome exclusivamente como navegador en tu ordenador de sobremesa durante unos días, y determinar si tu alumno necesita más funciones de las que el navegador puede ofrecer. Utiliza sólo las extensiones de Chrome y usa aplicaciones en línea como Google Docs.

Sin embargo, Windows ofrece una experiencia informática mucho más completa, pero Google OS es una alternativa mucho más barata y reducida que puede ser justo lo que tu alumno necesita.

Sepas o no cuál quieres, siempre puedes echar un vistazo a nuestras guías de los mejores chromebooks y los mejores portátiles (con las mejores ofertas incluidas) para evaluar mejor tus opciones en caso de que decidas que ahora es el momento de comprar.