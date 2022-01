Barcelona - Real Madrid: dónde ver el primer Clásico del 2022

El Barcelona y el Real Madrid se enfrentan hoy miércoles 12 de enero a las 20:00 horas en el King Fahd Stadium, en Arabaia Saudí, para disputar la primera semifinal de la Supercopa de España.

Los culés llegan a este importante encuentro tras un empate a domicilio contra el Granada en Liga, fiel reflejo de los aprietos que está pasando el conjunto blaugrana en su primera temporada sin Messi, y sin haber podido fichar en condiciones para llenar ni una pequeña fracción del enorme vacío que ha dejado el astro argentino.

En la clasificación del campeonato doméstico, los de la Ciudad Condal, que hoy juegan de locales, están en la sexta plaza con 32 puntos (nada menos que a 17 de la cabeza) pero con un partido menos que su rival de hoy, el Real Madrid, que en estos momentos es el líder en solitario, pero que no deja de ver al Sevilla por el retrovisor, que se encuentra a 5 puntos con un partido menos.

Barcelona - Real Madrid Fecha: 12 de enero Hora: 20:00 hora española Estadio: King Fahd Stadium, Arabaia Saudí Dónde ver el partido: Movistar+ Puedes verlo desde cualquier lugar con una de las mejores VPNs

En su último choque, que fue en Liga hace menos de 3 meses, los blancos se impusieron por 1 - 2 al conjunto culé en el Camp Nou. Los tantos de Alaba y Lucas Vázquez permitieron a los de la capital volver a casa con la inyección de moral y confianza que supone vencer al eterno rival en su feudo y, lo que es más importante, con los tres puntos. Por parte del Barcelona, marcó el Kun Agüero, un gol agridulce que resultaría ser el último de su carrera antes de anunciar su retirada por problemas cardíacos.

El Barcelona se clasificó para la semifinal de hoy al proclamarse campeón de la Copa del Rey y llega al partido frente a los merengues (que acceden como subcampeones de Liga) con dudas debido a los resultados cosechados en Liga. Este partido servirá para vivir el más que probable debut de Ferran Torres con la camiseta azulgrana y la vuelta de jugadores clave como Pedri o Ansu Fati.

En el caso del Real Madrid, llega a la Supercopa en un gran momento. Han perdido solo un encuentro de los últimos 18 que ha disputado entre todas las competiciones. La dupla Vinicius-Benzema se encuentra en plena racha y, salvo sorpresa de última hora, jugarán hoy desde el inicio. Ancelotti tiene a todos los jugadores disponibles, excepto Mariano y Bale, que se han quedado en Madrid, por lo que los blancos saldrán con el once de gala.

Siendo el premio el pase a la final que dará el primer título de la temporada, no hay duda de que ambos equipos se juegan mucho más que el orgullo.

Cómo ver el Clásico desde España

Los canales de pago siguen teniendo los derechos de todos los partidos de LaLiga en España, y cada vez hay menos emisiones en abierto. De hecho, este año solo se retransmitirá un partido de Primera División y dos partidos de Segunda División a través de GolTV, y por supuesto no será ninguno en el que juegue el Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Sevilla, ni ningún otro equipo grande que participe en competiciones europeas. Lo mismo sucede con la Supercopa de España, una competición que tradicionalmente se emitía en abierto por la televisión pública, pero que tristemente ha acabado siendo otro gran evento deportivo que los hogares con un presupuesto ajustado no podrán ver, al no poder permitirse una plataforma que incluya las retransmisiones de partidos de alto nivel.

De modo que para seguir el partido de hoy, solo contamos con una opción: Movistar+, plataforma que, obviamente, es de pago. Así que si no quieres perderte el primer Barça - Madrid de la temporada, tendrás que contratar cualquiera de los paquetes de Movistar Fusión, por un precio que parte de los 45€ mensuales.

Cómo ver el Clásico desde fuera de España

Si estás en el extranjero o viajas hoy a cualquier país fuera de España, probablemente no podrás verlo como lo harías desde casa.

Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. Pero no te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, y así que no tendrás que perderte el gran partido.

A continuación te ofreceremos una amplísima selección de VPNs para que elijas la que mejor se ajuste a tus necesidades, presupuesto, sistema operativo o facilidad de uso.

Cómo usar la VPN

Usar una VPN es muy fácil:

1. Descarga e instala la VPN que hayas elegido: nosotros recomendamos ExpressVPN o NordVPN, pero encontrarás un listado completo en nuestra guía de mejores VPN.

2. Conéctate a la ubicación de servidor deseada: para ello abre la aplicación VPN y dirígete a ubicaciones. En este caso lo que queremos es un servidor que esté en España.

3. Vuelve al medio de streaming que hayas elegido.

Si deseas conocer más al detalle cómo funciona una VPN y qué ventajas te puede aportar, aquí encontrarás toda la información.

