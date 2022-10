Aprovecha el descuentazo de NVIDIA GeForce NOW - ¿Intenta la compañía sacar partido de la desaparición de Google Stadia?

¡NVIDIA ha bajado el precio de su suscripción "Prioritaria" (opens in new tab) en un 40%, durante tiempo limitado!

Concretamente, el plan de 6 meses (opens in new tab)de esta suscripción en concreto pasará de costar 49.99€ a tener un precio de 29.99€. En otras palabras, el mes te saldrá por 4.99€, lo cual es mucho menos que los 9.99€ que te cuesta un mes suelto de esta suscripción a la plataforma de juegos en la nube.

Por otro lado, cabe señalar que los otros planes de pago (opens in new tab) siguen costando lo mismo de siempre. Además, esta oferta es por tiempo limitado, por lo que si quieres aprovechar este descuentazo deberás iniciar la suscripción como muy tarde el 20 de noviembre.

¿Intenta NVIDIA sacar partido del cierre de Google Stadia?

Sinceramente, aunque esta sea una estrategia de Marketing de la compañía, eso no quita que NVIDIA GeForce NOW sea una plataforma de juegos en streaming fantástica, y a este precio sin dudas merece la pena.

Si llevabas tiempo pensando si unirte a ella o no, este es el momento perfecto para aprovechar esta suscripción Prioritaria, que cuenta con notables ventajas frente a la suscripción gratuita, pudiendo, entre otras cosas, saltarte la cola y jugar sesiones de 6 horas de duración seguidas, en vez de 1 hora que es lo que te dan con el plan gratuito (tras ese tiempo debes volver a iniciar sesión, y volver a la cola).

Gracias a este descuento, podrás probar este servicio por 4.99€ al mes, lo que nos parece un precio más que justo para todo lo que te ofrece NVIDIA.

Hay, por cierto otro, plan mejor todavía, el llamado RTX 3080, pero este te costará más dinero. Ahora bien, te permite jugar en streaming en 4K (o 1440p a 120fps). Nuestro consejo es que aproveches la oferta de la suscripción Prioritaria los 6 meses que te dura, y luego ya podrás decidir si quieres subir la apuesta con el plan RTX 3080.

Respecto a lo que comentábamos antes, de si este es un movimiento de NVIDIA para sacar provecho del cierre de Google Stadia (opens in new tab), lo cierto es que tiene todo el sentido del mundo que la compañía quiera captar a todos esos usuarios que se han quedado sin su plataforma de juegos en streaming (que cerrará definitivamente el 18 de enero de 2023).

Además, en los últimos tiempos hemos visto un auge de los Chromebooks enfocados al gaming. Estos son portátiles que ofrecen unas buenas especificaciones, pero que no necesitan la potencia de los súper portátiles de gama alta del mercado, y por lo tanto cuestan menos. Los Chromebooks que dependen precisamente de los servicios de streaming (es decir, tiran más de tu conexión a Internet que de la GPU y la CPU). Sin embargo, en lo que se refiere a un pantalla de alta calidad y un buen teclado gaming, no se quedan nada cortos. Es por lo tanto posible que NVIDIA también esté tratando de captar a todos esos usuarios que se han comprado, o se van a comprar en el Black Friday, un Chromebook de ese tipo, para los cuales, su servicio de GeForce NOW es perfecto.