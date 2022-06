Apple quiere que tu iPhone sustituya a tu tarjeta de crédito

Apple ha revelado sus planes para facilitar el uso de su iPhone como herramienta de pago con el lanzamiento de varios servicios nuevos en la WWDC 2022.

Entre las novedades se encuentra el esperado Apple Pay Later, que llegará como parte de iOS 16 y que permite a los compradores dividir el coste de una compra realizada con su dispositivo en cuatro pagos iguales a lo largo de seis semanas, sin incurrir en intereses ni en cargos por retraso.

La compañía también ha facilitado el pago en las tiendas utilizando el smartphone de Apple con el anuncio de que su servicio Tap to Pay en el iPhone se lanzará a finales de este mes.

(Image credit: Apple)

Apple Pay Later

"Apple Pay Later ofrece a sus usuarios una forma segura y sin complicaciones de dividir el coste de una compra con Apple Pay", señala el comunicado de prensa oficial (opens in new tab) de la compañía.

Integrado en Apple Wallet, y disponible tanto en línea como en las aplicaciones, Apple Pay Later estará disponible como opción de pago junto con el pago completo siempre que un usuario realice una compra con Apple Pay o Wallet.

El servicio se basa en la red de Mastercard y ofrece a los usuarios una visión clara de los importes de pago que se esperan y en qué fecha. Los usuarios tienen la opción de pagar anticipadamente para liquidar el saldo si así lo desean, y Apple afirma que la herramienta está "diseñada pensando en la salud financiera de los usuarios".

(Image credit: Apple)

El mercado de comprar ahora pagar después (BNPL) ha explotado en popularidad en los últimos años, ya que los compradores buscan una forma más flexible de repartir los pagos, y Apple quiere una tajada del mercado dominado por gente como Klarna y Block (antes conocido como Square).

Los informes de Apple Pay Later surgieron por primera vez en julio del 2021, con rumores de una asociación con Goldman Sachs, que había sido el socio de la compañía para su tarjeta de crédito Apple Card desde el 2019.

Tap to Pay para iPhone

El lanzamiento de Tap to Pay para iPhone es también una importante muestra de apoyo a los pequeños comercios de todo el mundo, ya que permite a miles de ellos aceptar pagos a través del iPhone. Tap to Pay para iPhone (que estará disponible al principio en Estados Unidos y después en el resto del mundo), utiliza NFC para completar y procesar las transacciones de forma segura, y funcionará en el iPhone XS y en los modelos más nuevos.

Apple lanzó Tap to Pay en febrero del 2022 como una manera de que más negocios acepten Apple Pay y otros tipos de pagos sin contacto, y recientemente anunció una asociación con Square para incorporar el servicio a los terminales de punto de venta de esta última.