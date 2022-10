Apple está tratando de hacer la vida de los desarrolladores mucho más fácil

Apple ha anunciado un nuevo paquete de soporte para desarrolladores que espera que les ayude a adoptar las últimas tecnologías de la compañía, como la Isla Dinámica del iPhone 14 Pro.

Menos de un mes después del lanzamiento de la última gama del iPhone 14 (opens in new tab), la vicepresidenta de Relaciones Mundiales con los Desarrolladores, Susan Prescott, ha explicado que la compañía ha visto "un mayor apetito por el apoyo y las conversaciones individuales".

El nuevo servicio, denominado "Pregúntale a Apple (opens in new tab)", incluye preguntas y respuestas interactivas y consultas individuales en horas de oficina, y se suma a otros programas como Tech Talks y Meet with App Store Experts.

Pregúntale a Apple

Apple dice que los creadores de aplicaciones de su Programa de Desarrolladores y del Programa Empresarial de Desarrolladores pueden preguntar sobre cosas como "las pruebas en las últimas semillas; la implementación de marcos nuevos y actualizados de la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC); la adopción de nuevas características como la Dynamic Island; el paso a Swift, SwiftUI y la accesibilidad; y la preparación de sus aplicaciones para nuevos lanzamientos de SO y hardware."

Dependiendo del nivel de asistencia que necesiten los desarrolladores, pueden conectarse con los expertos de Apple en Slack para hacer preguntas y compartir sus aprendizajes, o aprovechar las consultas personales para discutir "la asistencia con respecto al código, la orientación del diseño, el aporte en la implementación de tecnologías y marcos, el asesoramiento en la resolución de problemas, o la ayuda con las directrices de revisión de aplicaciones y las herramientas de distribución."

Según MacRumours (opens in new tab), las sesiones individuales se pueden reservar en franjas de 25 minutos.

La empresa afirma que Ask Apple será una serie continua. La primera ronda de oportunidades está fijada para la semana del 17 de octubre del 2022, sin que se sepa nada de futuras fechas. Lo más importante es que Ask Apple está diseñado para ser gratuito dentro del entorno de una cuenta de desarrollador.