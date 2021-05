Amazon Prime Day 2021: fecha, ofertas y todo sobre el evento

JUMP TO:

El año pasado, el Amazon Prime Day no pudo celebrarse en las fechas que estaba previsto debido a la pandemia del COVID-19. El cambio de planes y estrategias hicieron que Amazon acercara mucho el Prime Day 2020 al Black Friday 2020 y al Cyber Monday.

El gran día de las ofertas de Amazon se celebra, normalmente, a mediados de julio. Sin embargo, de nuevo, este año, como en 2020, podría haber un cambio.

Esta vez, al contrario: parece que el Amazon Prime Day 2021 no llegará tarde. Algunos rumores sugieren que el Amazon Prime Day 2021 podría llegar mucho antes de lo esperado, quizás incluso en junio.

La propia compañía ha confirmado la noticia recientemente. De hecho, el director financiero de Amazon, Brian Olsavsky, habló sobre la intención de adelantar el evento debido a la posible ralentización del sistema de transporte global en julio y el posible impacto de los Juegos Olímpicos de Tokio en el tercer trimestre de 2021.

La página oficial de Amazon dedicada al Prime Day 2021 ya está en marcha. No se especifica ninguna fecha, pero puedes leer que "Se acerca el Prime Day", y que puedes pedirle a Alexa: "Mantenme informado sobre Prime Day".

¿Cuando será el Prime Day 2021?

Todavía no conocemos oficialmente las fechas del Prime Day 2021. Como es tradición, las fechas del evento no se anuncian hasta unas semanas antes, pero Brian Olsavsky ya ha confirmado que este año la pandemia no hará que el evento se retrase.

Además, Olsavsky añadió que el Prime Day 2021 tendrá lugar a finales de junio para evitar ser eclipsado por los campeonatos europeos de fútbol y los Juegos Olímpicos de Tokio, tanto para hacerse notar como para ahorrarse problemas y retrasos con suministros y envíos.

El Amazon Prime Day 2020 se celebró el 13 y el 14 de octubre en España, pero Amazon no siguió las mismas políticas en todo el mundo. En India, por ejemplo, el evento tuvo lugar en agosto. Y por otro lado, aunque se llame "day" ("día"), ahora ya es tradición que el 'Prime Day' dure 48 horas; y esto es algo de lo que nadie se ha quejado.

Amazon fue extendiendo la duración del Prime Day poco a poco. Al principio fueron 24 horas, luego 30, luego 36, y el año pasado llegó a 48 horas. Pero teniendo en cuenta que ahora el Black Friday se alarga incluso durante una semana, no se puede descartar que tarde o temprano suceda lo mismo con el Prime Day.

Como siempre, Amazon Prime Day ofrece descuentos y ofertas exclusivas para los clientes de Amazon Prime: una suscripción que te permite, entre otras cosas, acceder a muchas ofertas especiales, obtener envíos gratis sin importar el coste total del pedido, acceder a las plataformas de streaming 'Amazon Prime Video', 'Amazon Prime Music', 'Prime Reading' y mucho más.

Si aún no eres cliente de Amazon Prime, tienes la posibilidad de activar Amazon Prime de forma gratuita y obtener una suscripción de un mes sin gastar ni un solo céntimo. Y después de 30 días, si no te ha convencido, simplemente cancelas tu suscripción.

¿Es mejor aprovechar el Amazon Prime Day o esperar al Black Friday?

Responder a esta pregunta es mucho más fácil cuando Prime Day se celebra en julio. El año pasado, las fechas del Prime Day y el Black Friday estuvieron muy cerca, así que ese es un tema diferente.

El factor a tener en cuenta es la diferencia entre ofertas que vemos en ambas fechas. En 2020, las ofertas del Black Friday propuestas por Amazon comenzaron a finales de noviembre, por lo tanto supusieron una prolongación de las ofertas del Prime Day.

Lo interesante a tener en cuenta es que, basándonos en los datos oficiales, tanto durante el Black Friday como durante el Prime Day, los productos de la marca Amazon han estado entre los más vendidos en los últimos años. Pese a las preocupaciones por los efectos de la pandemia, en 2020 el Prime Day registró un récord de ventas: un 45,2% más que en 2019.

Sin duda, este récord se debió también a la proximidad, de manera excepcional, del Prime Day 2020 con las vacaciones de navidad. Pero no solo eso: también han influido los hábitos de los usuarios, los cuales han cambiado debido a la pandemia, puesto que se han vuelto más propensos a comprar vía online.

¿Cuáles fueron los productos más vendidos del Prime Day 2020?

Según un comunicado de Amazon, los productos más vendidos a nivel mundial fueron los de la marca Amazon, como el Echo Dot y el Fire Stick TV 4K. Por lo demás, otros de los productos más vendidos fueron las aspiradoras-robot Roomba, los sets LEGO de Star Wars, los auriculares Bose QuietComfort 35 II y el smartwatch Fitbit Versa 2.

Image credit: Amazon

¿Qué consecuencias tiene todo esto para el Black Friday y el Cyber Monday?

Está claro que Amazon le está dando más importancia al Prime Day que al Black Friday y al Cyber Monday, así como también afirman en Digitalcommerce360.com. De hecho, en los últimos años, las ofertan y los descuentos del Prime Day han sido, en general, mucho mejores que en el Black Friday.

Esto no significa que Amazon no vaya a participar en el Black Friday y el Cyber Monday. También preparará ofertas para estas fechas, tal y como ha estado haciendo todos estos años. Pero al fin y al cabo, el Prime Day es más importante para la empresa y por lo tanto es ahí donde esperamos los mejores descuentos, sobre todo en los productos propios de Amazon.

Image credit: Amazon

Prime Day: ¿por qué es tan importante para Amazon?

Existen varias diferencias importantes entre el Prime Day y el Black Friday. La primera es que el Prime Day es exclusivo de Amazon, como su propio nombre indica. En cambio, Amazon no es el único que celebra el Black Friday, lo cual significa que, al fin y al cabo, simplemente es un vendedor más que busca llamar nuestra atención, compitiendo con todos los demás. Y para la competencia, por lo tanto, es mucho más difícil hacerse oír durante un evento que el propio Amazon ha creado desde cero.

La segunda diferencia, quizás incluso más importante, es que el Black Friday no genera nuevos gastos, sino que los desplaza un poco en el tiempo. O al menos ha sido así durante todos los años en los que no se ha producido el aplazamiento excepcional del evento Prime Day del año pasado. Como comprobamos en años anteriores, los consumidores se gastan la misma cantidad de dinero en el Black Friday que si se hubieran esperado a comprar en Navidad. Simplemente lo gastan justo en ese momento.

Los gastos del Prime Day son diferentes también por dos razones. La primera es que los clientes no se gastan dinero que ya habían planeado gastarse para comprar regalos de Navidad. Y el segundo motivo es que en esta ocasión compran principalmente para sí mismos, no para hacer regalos a otros. Si te fijas en la lista de los productos más vendidos, te das cuenta de que se incluyen muchos productos que podrían considerarse una "compra impulsiva", como ollas a presión, tiras de LED Hue, detergente para lavavajillas o sartenes. Estos son gastos nuevos, en vez de gastos que ya estaban planificados.

Por otro lado, existe otro beneficio clave para Amazon. Los artículos más vendidos en el Prime Day 2020, por ejemplo, no fueron simplemente productos de Amazon, sino productos de Amazon que se conectan a servicios de Amazon: Fire TV, Kindle, Echo y Alexa. Cada uno estos productos está vinculado a Amazon Prime y se requiere una suscripción para comprarlos con el descuento aplicado. Entonces, mientras que el Black Friday es simplemente "un día de ofertas", el Prime Day está dedicado exclusivamente a los clientes de Prime para que puedan aumentar la cantidad de dispositivos vinculados a su cuenta. Y esto tiene como consecuencia el hecho de que Amazon consigue consolidar la relación con sus clientes y ganarse nuevos usuarios a largo plazo.

Gracias al Prime Day, en Amazon es Navidad dos veces al año.

